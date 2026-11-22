Il negoziato ha inoltre evidenziato, secondo Ecco, una divisione sempre più marcata tra i Paesi che puntano su un'economia sostenibile ed elettrificata e quelli che continuano a difendere un modello basato sui combustibili fossili. In particolare, gli analisti del think tank sottolineano il ruolo di Arabia Saudita e Russia, capaci di ostacolare qualsiasi riferimento a percorsi di uscita dalle fonti fossili. Una posizione sostenuta anche dall'industria del petrolio e del gas.

Un altro nodo irrisolto riguarda la finanza climatica. «Sulla finanza, Antalya è un'occasione mancata», afferma Eleonora Cogo, responsabile Finanza di Ecco. L'impegno a triplicare entro il 2035 i finanziamenti destinati all'adattamento resta infatti indefinito. A incidere negativamente, secondo l'esperta, sono soprattutto la mancanza di nuovi impegni pluriennali e i contributi al Fondo per l'Adattamento, che figurano tra i più bassi degli ultimi anni.