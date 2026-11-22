Cop31, accordo sul clima mancato: «È assente una leadership politica»
Il vertice di Antalya si chiude senza un'intesa su combustibili fossili, elettrificazione e finanza climatica. Ecco: «Un'occasione mancata».
ANTALYA - La Cop31 di Antalya, in Turchia, si chiude senza il suo principale accordo politico, la cosiddetta Cover Decision. Il documento, che comprendeva misure sulla mitigazione delle emissioni, sull'elettrificazione e sui finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici, non è stato adottato. Secondo il think tank Ecco, a pesare sull'esito del vertice sono state una presidenza a doppia guida non sempre allineata e una gestione dei negoziati che ha concentrato le decisioni nelle ultime ore, senza riuscire a costruire il consenso necessario.
«Pesa l'assenza degli Stati Uniti e il ruolo defilato della Cina», commenta Luca Bergamaschi, cofondatore e direttore esecutivo di Ecco. L'Europa, pur difendendo la necessità di abbandonare i combustibili fossili, non è riuscita a colmare il vuoto diplomatico né a fornire risposte concrete alle richieste dei Paesi in via di sviluppo sui finanziamenti per l'adattamento. «A differenza di Parigi nel 2015, Antalya mette in evidenza l'assenza di una leadership politica capace di costruire il consenso», sottolinea Bergamaschi.
Il negoziato ha inoltre evidenziato, secondo Ecco, una divisione sempre più marcata tra i Paesi che puntano su un'economia sostenibile ed elettrificata e quelli che continuano a difendere un modello basato sui combustibili fossili. In particolare, gli analisti del think tank sottolineano il ruolo di Arabia Saudita e Russia, capaci di ostacolare qualsiasi riferimento a percorsi di uscita dalle fonti fossili. Una posizione sostenuta anche dall'industria del petrolio e del gas.
Un altro nodo irrisolto riguarda la finanza climatica. «Sulla finanza, Antalya è un'occasione mancata», afferma Eleonora Cogo, responsabile Finanza di Ecco. L'impegno a triplicare entro il 2035 i finanziamenti destinati all'adattamento resta infatti indefinito. A incidere negativamente, secondo l'esperta, sono soprattutto la mancanza di nuovi impegni pluriennali e i contributi al Fondo per l'Adattamento, che figurano tra i più bassi degli ultimi anni.
Il mancato accordo ha fatto inoltre naufragare l'obiettivo di raggiungere il 35% di elettrificazione entro il 2035, una delle principali proposte sostenute dalla presidenza turca. Per Valeria Zanini, esperta di diplomazia climatica di Ecco, l'elettrificazione, insieme allo sviluppo delle energie rinnovabili, rappresenta ormai una risposta non soltanto alla crisi climatica, ma anche a quella energetica. «Riduce la dipendenza dalle importazioni e il costo dell'energia per famiglie e imprese», osserva Zanini, aggiungendo che «l'Italia deve scegliere più chiaramente da che parte stare».