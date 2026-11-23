Dal Ticino alla presidenza tedesca? L'AfD punta sull'ex campione del mondo Berthold
Il calciatore è noto per le sue idee singolari: sospetta che Jeffrey Epstein sia ancora vivo e si sia nascosto in Israele. Inoltre, è un sostenitore dell'urinoterapia
Il calciatore è noto per le sue idee singolari: sospetta che Jeffrey Epstein sia ancora vivo e si sia nascosto in Israele. Inoltre, è un sostenitore dell'urinoterapia
SAVOSA - Da campione del mondo di calcio a possibile presidente della Germania. È il percorso che potrebbe attendere Thomas Berthold, ex nazionale tedesco di 62 anni che dal 2022 vive in Ticino. L'AfD, partito dell'estrema destra tedesca, ha infatti deciso di candidarlo alla successione di Frank-Walter Steinmeier, in vista dell'elezione del 30 gennaio 2027. Una candidatura che sta già facendo discutere, anche all'interno dello stesso partito.
Berthold non è un nome qualunque nella storia del calcio tedesco. Con la nazionale ha collezionato 62 presenze, partecipando a tre edizioni dei Mondiali. Nel 1990 fu tra i protagonisti della Germania guidata da Franz Beckenbauer, che conquistò il titolo mondiale battendo l'Argentina per 1-0 in finale. Oggi, però, l'ex difensore fa parlare di sé soprattutto per le sue posizioni politiche e le dichiarazioni controverse. Nella corsa alla presidenza federale, una carica prevalentemente rappresentativa, dovrà confrontarsi con la politica della CSU, Ilse Aigner. Le sue possibilità di essere eletto sono considerate praticamente nulle.
Le critiche della Federcalcio e i malumori nell'AfD
La candidatura ha suscitato una dura reazione da parte della Federazione calcistica tedesca (DFB). Il presidente Bernd Neuendorf ha sottolineato come numerosi principi etici e statutari della federazione siano incompatibili con il programma dell'AfD. «È difficile comprendere che un calciatore, che come ex nazionale si è sentito legato ai nostri valori, o almeno avrebbe dovuto esserlo, si metta a disposizione in questo contesto», ha dichiarato. Ma le perplessità arrivano anche dall'interno del partito. Secondo quanto riportato da "The Pioneer", alcuni esponenti dell'AfD sarebbero tutt'altro che entusiasti della scelta. Una fonte interna l'ha definita «una scelta incredibilmente imbarazzante». Particolarmente sarcastico il commento di Maximilian Krah, che in una chat Telegram avrebbe scritto: «Devo ora solo essere a favore della terapia con l'urina o anche praticarla?».
Dall'urinoterapia alle teorie del complotto
Il riferimento di Krah riguarda una delle posizioni più controverse dell'ex calciatore. Berthold si è infatti dichiarato un convinto sostenitore dell'urinoterapia, una pratica priva di comprovata efficacia terapeutica. Secondo l'ex campione, l'urina umana sarebbe «il segreto meglio custodito dell'industria farmaceutica» e potrebbe aiutare a curare praticamente qualsiasi disturbo. In passato aveva persino consigliato di berla ai primi sintomi di un raffreddore. Durante la pandemia di coronavirus, Berthold aveva inoltre partecipato a una manifestazione del movimento Querdenken 711 a Stoccarda, criticando le misure sanitarie adottate dalle autorità.
Le dichiarazioni su Epstein e gli «uomini nell'ombra»
Le sue prese di posizione non si fermano alla medicina alternativa. Nel 2024, durante un'intervista all'emittente online austriaca AUF1, Berthold aveva sostenuto che il mondo sarebbe governato da misteriosi «uomini nell'ombra», mentre i politici sarebbero semplici «marionette» al loro servizio. In passato aveva anche messo in discussione la sovranità statale di Germania e Giappone. Secondo quanto riportato dallo «Spiegel», l'ex calciatore avrebbe inoltre avanzato l'ipotesi che Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, sia in realtà ancora vivo e nascosto in Israele. Berthold avrebbe anche sostenuto che il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali su minori, fosse un ex agente della CIA. Si tratta di affermazioni complottiste prive di riscontri.
La nuova vita in Ticino
Un elemento rende la vicenda particolarmente interessante anche per il nostro Cantone: Thomas Berthold vive in Ticino dal 2022, quando ha deciso di trasferirsi con la moglie perché non si sentiva più a suo agio in Germania. Ora potrebbe dunque aspirare a rappresentare proprio il Paese che aveva scelto di lasciare. Non è peraltro l'unica personalità vicina all'AfD a risiedere in Svizzera: la leader del partito Alice Weidel vive infatti a Einsiedeln, nel Canton Svitto. Quest'ultima ha accolto la candidatura dell'ex campione del mondo senza particolare entusiasmo pubblico, limitandosi a riprendere il contenuto del comunicato ufficiale del partito.