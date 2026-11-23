Le critiche della Federcalcio e i malumori nell'AfD

La candidatura ha suscitato una dura reazione da parte della Federazione calcistica tedesca (DFB). Il presidente Bernd Neuendorf ha sottolineato come numerosi principi etici e statutari della federazione siano incompatibili con il programma dell'AfD. «È difficile comprendere che un calciatore, che come ex nazionale si è sentito legato ai nostri valori, o almeno avrebbe dovuto esserlo, si metta a disposizione in questo contesto», ha dichiarato. Ma le perplessità arrivano anche dall'interno del partito. Secondo quanto riportato da "The Pioneer", alcuni esponenti dell'AfD sarebbero tutt'altro che entusiasti della scelta. Una fonte interna l'ha definita «una scelta incredibilmente imbarazzante». Particolarmente sarcastico il commento di Maximilian Krah, che in una chat Telegram avrebbe scritto: «Devo ora solo essere a favore della terapia con l'urina o anche praticarla?».

Dall'urinoterapia alle teorie del complotto

Il riferimento di Krah riguarda una delle posizioni più controverse dell'ex calciatore. Berthold si è infatti dichiarato un convinto sostenitore dell'urinoterapia, una pratica priva di comprovata efficacia terapeutica. Secondo l'ex campione, l'urina umana sarebbe «il segreto meglio custodito dell'industria farmaceutica» e potrebbe aiutare a curare praticamente qualsiasi disturbo. In passato aveva persino consigliato di berla ai primi sintomi di un raffreddore. Durante la pandemia di coronavirus, Berthold aveva inoltre partecipato a una manifestazione del movimento Querdenken 711 a Stoccarda, criticando le misure sanitarie adottate dalle autorità.