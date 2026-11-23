«La mia gamba era staccata dal corpo»: il video dall’amputazione alla rinascita
Un incidente sul lavoro alla stazione di Balerna, il 28 febbraio 2023, gli stravolge la vita e gli costa entrambi gli arti inferiori. Oggi Andy affida a un libro il racconto della sua rinascita, tra sofferenza, coraggio e l’amore di Roby, diventata sua moglie.
Un incidente sul lavoro alla stazione di Balerna, il 28 febbraio 2023, gli stravolge la vita e gli costa entrambi gli arti inferiori. Oggi Andy affida a un libro il racconto della sua rinascita, tra sofferenza, coraggio e l’amore di Roby, diventata sua moglie.
BELLINZONA - Il 28 febbraio 2023, in pochi istanti, Andy perde entrambe le gambe. Ha meno di 40 anni, una passione smisurata per le moto e una storia d'amore sbocciata appena due mesi e mezzo prima. Un incidente sul lavoro stravolge tutto: il futuro, i progetti, persino i gesti più semplici. Ma mentre chi gli vuole bene teme il peggio, lui ha già preso una decisione: tornerà a camminare.
E ci riuscirà. In appena 136 giorni. Quattro mesi e mezzo di dolore, ostinazione, fisioterapia e piccole conquiste che, passo dopo passo, lo riporteranno in piedi. Oggi, a oltre tre anni dall'incidente, Andrea, per tutti Andy, ha trasformato quella battaglia in un libro: «136 giorni, Storia di una rinascita». Al suo fianco c'è Roby, la donna che ha scelto di restare quando il loro amore era appena cominciato. Oggi è sua moglie. Insieme raccontano quei mesi sospesi tra la paura di perdere tutto e la voglia di ricominciare.
«Ho visto la mia gamba a mezzo metro da me»
È un martedì come tanti. Andy, macchinista ferroviario, si trova alla stazione di Balerna, dove sono in corso alcuni lavori di rifacimento. Quel giorno affianca un operatore alla guida di un escavatore. Dopo la pausa pranzo, però, accade l'impensabile.
«Il momento dell'investimento non me lo ricordo. Ricordo tutto quello che è successo prima e tutto quello che è successo dopo». L'impatto è un buco nero nella memoria. Quello che viene dopo, invece, è un'immagine impossibile da cancellare. «Mi sono trovato davanti a una scena raccapricciante. Quando vedi qualcosa di tuo staccato dal corpo, a mezzo metro di distanza, capisci che qualcosa è cambiato».
Quel qualcosa è la sua gamba destra. È a terra, separata dal corpo. Della sinistra, in quel momento, non conosce ancora le condizioni. Eppure, persino davanti a una scena del genere, Andy riesce a trovare un motivo per sentirsi fortunato. «La chiamo fortuna, anche se non so se sia la parola giusta. Non ero svenuto e sapevo già quello che mi sarebbe aspettato dopo».
Il primo a intervenire è Sam, un ragazzo presente sul posto. Poi arrivano i soccorritori, l'ambulanza e l'elicottero della Rega. Andy viene trasportato all'Ospedale Civico di Lugano. Le ferite sono gravissime. Per salvarlo, i medici devono amputargli entrambe le gambe sotto il ginocchio.
Nel frattempo, Roby non sa ancora nulla. La loro storia è iniziata da un paio di mesi. Sono ancora nel pieno dell'innamoramento, tra farfalle nello stomaco e fine settimana trascorsi tra Lumino, dove vive Andy, e Roveredo, dove abita lei. Quando prova a chiamarlo, incredibilmente, è proprio lui a rispondere. «Mi ha detto: tesoro, mi sono fatto male, mi sono fatto male. Poi mi ha passato Sam». È il ragazzo a spiegarle che Andy è stato investito da un escavatore. Roby si precipita a Lugano. «Non ricordo nemmeno come ho fatto a percorrere l'autostrada».
In ospedale comincia un'attesa interminabile. Alle 21.30 arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: entrambe le gambe sono state amputate. «Le emozioni ti sovrastano. Shock, paura, incredulità, rabbia. La mia paura più grande era che non sopravvivesse. E, se fosse sopravvissuto, come avrebbe reagito?». Quando finalmente può raggiungerlo, Andy è ancora in coma farmacologico. «Gli ho parlato, gli ho detto: non te ne andare, rimani qui. Penso che mi abbia sentito, perché è rimasto».
Al risveglio, tra i primi pensieri di Andy c'è anche lei. Sa che la loro relazione è appena cominciata e non vuole chiederle di affrontare un futuro che nessuno dei due avrebbe mai immaginato. Così la lascia libera di scegliere. «Le ho detto che avrei capito se non se la fosse sentita. Dopo due mesi e mezzo non puoi pretendere che una persona sia pronta ad affrontare una cosa del genere. Non le avrei mai portato rancore». Ma Roby non ha dubbi. Resterà.
«Avevo due possibilità»
Due gambe amputate, una carrozzina e un corpo da imparare a conoscere da capo. Per Andy comincia una vita completamente diversa. Ma una cosa non è cambiata: la sua determinazione. «Avevo due possibilità: restare in carrozzina oppure tornare a camminare».
Per la riabilitazione sceglie la clinica di Bellikon, nel Canton Argovia, specializzata anche nel recupero delle persone amputate. E fin dal primo momento mette in chiaro le sue intenzioni. «Mi avevano detto che cercavano persone motivate, non gente che andasse lì in vacanza. Ho risposto che ero lì per un motivo».
Comincia così una sfida quotidiana fatta di esercizi, fatica, dolore e pazienza. Andy deve ricostruire la forza muscolare, ritrovare l'equilibrio e imparare di nuovo gesti che prima compiva senza pensarci. Ogni piccolo progresso è una conquista. Prima i tentativi di stare in piedi, poi i calchi e infine il momento tanto atteso: le prime protesi provvisorie.
«Quando ho avuto le prime protesi provvisorie è stato un cambiamento incredibile. Finalmente vedevo un'estensione reale del mio corpo. Non ero più costretto a stare seduto. Quando le indossavo mi sentivo di nuovo l'Andy di prima».
«Prima mi alzavo dal letto, ora devo pensare a ogni movimento»
Oggi Andy cammina grazie a due protesi in carbonio e titanio. Le ha persino personalizzate con una copertura nera decorata da un teschio. Perché le gambe saranno anche cambiate, ma lo spirito è rimasto quello di sempre.
La strada, però, è ancora lunga. Le protesi richiedono continui adattamenti: i monconi cambiano volume, gli invasi devono essere modificati o sostituiti. Al momento dell'intervista, Andy ha in programma un nuovo intervento chirurgico per migliorare l'utilizzo delle protesi. Perché tornare a casa camminando non ha significato concludere la riabilitazione. «Non è un percorso che finisce. La tecnologia evolve, le protesi migliorano e io voglio continuare a migliorare con loro».
Un libro per raccontare la rinascita
Da questa esperienza è nato «136 giorni, Storia di una rinascita». Un libro in cui Andy, con la collaborazione di Teresa Chiriacò, ripercorre l'incidente, i mesi di riabilitazione e la vita dopo l'amputazione. Un racconto che non nasconde la sofferenza, ma lascia spazio anche all'ironia. E nel quale trova voce anche Roby, che ricostruisce i momenti di cui Andy non conserva alcun ricordo.
«Ho scritto tutto nel giro di un mese. Poi Teresa ha preso il materiale e lo ha sistemato per rendere la lettura più fluida. Ma volevo che si sentisse che ero io a parlare». Nessuna intenzione, però, di atteggiarsi a eroe o di insegnare agli altri come affrontare le difficoltà. «È un po' come un puzzle: se hai tutti i pezzi che si incastrano, la cosa diventa meno difficile da affrontare».
Il suo obiettivo è semplice. «Se questo libro potrà aiutare anche una sola persona, non necessariamente qualcuno che ha subito un'amputazione, allora avrò raggiunto il mio scopo».
«Gli adulti mi fissano come fossi un alieno»
C'è una cosa, però, a cui Andy non si è ancora abituato. E non ha nulla a che vedere con le protesi, i gradini o la fatica di camminare. Sono gli sguardi degli altri. Quelli carichi di imbarazzo, di curiosità trattenuta e, soprattutto, di pietà.
A sorprenderlo in positivo sono proprio i bambini. Loro non si fanno problemi, non abbassano gli occhi e non cercano di nascondere la curiosità. «Apprezzo tantissimo i bambini. Arrivano e ti chiedono cosa sia successo, vogliono vedere, toccare, capire. Sono senza filtri». Per loro, quelle gambe diverse sono qualcosa da scoprire, non da compatire.
Con gli adulti, invece, le cose cambiano. C'è chi distoglie immediatamente lo sguardo e chi, al contrario, continua a fissarlo mentre cammina. «Ti guardano quasi con pietà, come per dire: poverino. Oppure si voltano a fissarti mentre cammini, come se fossi un alieno».
Il prossimo sogno da realizzare?
Tre anni dopo l'incidente, Andy ha riconquistato gran parte della sua indipendenza. Cammina, viaggia, esce con gli amici ed è tornato persino a guidare l'auto, grazie ad alcune modifiche. Ma c'è ancora un desiderio che aspetta di realizzare. E per uno che ha sempre avuto la passione dei motori, non poteva che avere due ruote.
Prima dell'incidente amava andare in pista. Oggi tornare in sella a una moto richiede adattamenti specifici, ma Andy non ha alcuna intenzione di arrendersi. «Penso che ci arriveremo. Come abbiamo fatto con la macchina, riusciremo anche con la moto. E finalmente potrò portare con me mia moglie».