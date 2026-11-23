La strada, però, è ancora lunga. Le protesi richiedono continui adattamenti: i monconi cambiano volume, gli invasi devono essere modificati o sostituiti. Al momento dell'intervista, Andy ha in programma un nuovo intervento chirurgico per migliorare l'utilizzo delle protesi. Perché tornare a casa camminando non ha significato concludere la riabilitazione. «Non è un percorso che finisce. La tecnologia evolve, le protesi migliorano e io voglio continuare a migliorare con loro».

Un libro per raccontare la rinascita

Da questa esperienza è nato «136 giorni, Storia di una rinascita». Un libro in cui Andy, con la collaborazione di Teresa Chiriacò, ripercorre l'incidente, i mesi di riabilitazione e la vita dopo l'amputazione. Un racconto che non nasconde la sofferenza, ma lascia spazio anche all'ironia. E nel quale trova voce anche Roby, che ricostruisce i momenti di cui Andy non conserva alcun ricordo.