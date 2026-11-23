«In ogni caso la prima cosa da fare se trovi un gatto o un animale che non è tuo è avvisare la polizia – suggerisce Jackson –. Qualsiasi pattuglia è dotata del lettore di microchip. E può quindi tentare di risalire al proprietario. Questo è un atto di civiltà dovuto. Anche nel caso in cui l'animale non fosse dotato di chip è buona cosa averlo segnalato».