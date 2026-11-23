Trovano un gatto altrui, non avvisano nessuno e se lo tengono
L'appropriazione indebita di animali domestici è un fenomeno nascosto. A volte si agisce per ingenuità. Altre per egoismo. In ogni caso si tratta di un reato punibile.
LUGANO/ BELLINZONA - Famiglie che cercano invano il loro gatto domestico sparito. A qualsiasi ora e con qualsiasi mezzo. Per poi scoprire che l'animale se l'è tenuto qualcun altro. Con la semplice motivazione che gli è arrivato in casa e gli è piaciuto.
Come prendersi un oggetto
Casi rari? Relativamente. Lo spiega bene Christopher Jackson, avvocato e segretario dell'Associazione tutela e difesa degli animali.
«Purtroppo ogni tanto capita. Ed è importante sottolineare che siamo di fronte a un reato. Più precisamente a quello di appropriazione indebita. È come se ci si appropriasse senza averne diritto di un oggetto altrui dimenticato o trovato presso la nostra abitazione».
Da una parte la sofferenza delle famiglie che non sanno bene da che parte girarsi per ritrovare il proprio animale. Dall'altra la superficialità di chi accoglie un gatto in casa e se lo tiene, senza porsi alcun quesito morale, senza avvisare nessuno. Magari ben sapendo che in merito a quell'animale circolano locandine e appelli.
«Va avvisata la polizia»
Le statistiche indicano che ogni anno in Svizzera spariscono oltre 10'000 gatti. Recentemente a livello federale è stata bocciata l'idea di rendere obbligatorio il microchip per ogni felino. Diversi Cantoni si stanno dunque muovendo autonomamente per trovare soluzioni. Quello di novembre, come ogni anno, resta il mese di sensibilizzazione in tal senso, con promozioni da parte di veterinari e protezioni animali.
«In ogni caso la prima cosa da fare se trovi un gatto o un animale che non è tuo è avvisare la polizia – suggerisce Jackson –. Qualsiasi pattuglia è dotata del lettore di microchip. E può quindi tentare di risalire al proprietario. Questo è un atto di civiltà dovuto. Anche nel caso in cui l'animale non fosse dotato di chip è buona cosa averlo segnalato».
Cosa succede nelle circostanze in cui, dopo avere avvisato la polizia o le varie protezioni animali, nessun proprietario si fa avanti? Ancora Jackson: «Secondo il Codice civile, c'è un periodo di due mesi dopo il quale l'animale può essere considerato tuo. Però solo a patto che hai fatto la segnalazione. Se te lo tieni in casa così, stai commettendo qualcosa di ingiusto e di illegale».
Quante scuse
«Il gatto era carino e dolce». «Sembrava trovarsi a meraviglia». «Andava d'accordo con l'altro mio gatto che ho già». Sono solo alcune delle giustificazioni dei "ladri di animali".
Jackson non fa sconti: «Non ci sono giustificazioni valide. Tu come persona devi presumere, in buona fede, che l’animale appartenga ad altri e verificare se si possa risalire al legittimo proprietario».
Chi non lo fa, qualora venisse in seguito scoperto, rischia di andare incontro a una sanzione.
«Il reato è punibile con una pena pecuniaria – commenta l'avvocato – che viene iscritta nel casellario giudiziale. Quindi non si tratta proprio di una cosa di poco conto».
Mancanza di empatia
Nash Pettinaroli, etologo e presidente dell'associazione AnimaLife Ticino, ne vede un po' di tutti i colori su questo tema. Da Airolo a Chiasso i casi ogni anno sembrano essere diversi, anche se una statistica ufficiale non esiste.
«Spesso chi trattiene in casa un animale altrui è spinto dall'egoismo – dice –. Non riesce ad avere l'empatia necessaria, a mettersi nei panni di chi quell'animale lo sta cercando magari da settimane».
Chiamare la polizia? Per molti non se ne parla. «Ma dovrebbero perlomeno chiamare un veterinario – tuona Pettinaroli –, la protezione animali o un'associazione come la nostra che è in grado di leggere il chip. Invece non lo fanno. Evitano. Decisivo a volte può risultare proprio il chip che in Svizzera per i gatti non è ancora obbligatorio. Quando in un caso del genere non c'è il micro chip si rischia di andare incontro a dispute furibonde. Il GPS? Può essere utile. Anche se alcuni gatti non lo sopportano. E in ogni caso può staccarsi o essere staccato. Quindi non è garanzia totale di rintracciabilità».