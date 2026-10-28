Abusi nella Chiesa, nasce SaMiGa: una voce nazionale per le vittime
SaMiGa unifica le risorse di tre associazioni regionali per offrire sostegno uniforme alle vittime di abusi ecclesiali in tutta la Svizzera.
TICINO/SVIZZERA - Garantire alle persone vittime di abusi in ambito ecclesiale la stessa protezione e un sostegno equivalente in tutta la Svizzera, indipendentemente dalla regione in cui vivono. È l'obiettivo di SaMiGa, la nuova organizzazione mantello nazionale fondata il 12 ottobre 2026 da tre associazioni attive nelle diverse regioni linguistiche del Paese: SAPEC (Svizzera romanda), IG-M!kU (Svizzera tedesca) e GAVA (Svizzera italiana).
Il nome SaMiGa nasce dall'unione delle prime due lettere delle tre organizzazioni fondatrici, che hanno deciso di unire le forze per rafforzare la rappresentanza delle persone vittime di abusi e promuovere standard uniformi e vincolanti nella gestione di queste situazioni.
Una voce più forte a livello nazionale
Negli ultimi anni, spiegano le associazioni, le esigenze delle persone vittime e i compiti delle organizzazioni che le accompagnano sono aumentati sensibilmente. Al sostegno individuale si sono affiancate attività sempre più impegnative, dalla rappresentanza degli interessi delle persone coinvolte alla comunicazione pubblica, fino alla collaborazione con altri enti e istituzioni.
La nascita di SaMiGa risponde alla necessità di coordinare queste attività su scala nazionale, mettendo in comune risorse ed esperienze. L'obiettivo è far sì che la prospettiva delle persone vittime trovi maggiore spazio nei processi sociali, ecclesiali e politici, rafforzandone al contempo i diritti e la protezione.
Un punto centrale riguarda le differenze territoriali: secondo le organizzazioni promotrici, chi ha subito abusi deve poter contare su condizioni di sostegno e tutela equivalenti ovunque risieda in Svizzera. SaMiGa lavorerà quindi per promuovere criteri comuni e vincolanti nella gestione dei casi di abuso.
Le tre associazioni mantengono la propria autonomia
La creazione dell'organizzazione mantello non comporterà la fusione delle tre realtà regionali. SAPEC, IG-M!kU e GAVA continueranno infatti a operare autonomamente nelle rispettive regioni linguistiche, mantenendo il contatto diretto con le persone che chiedono aiuto. L'accompagnamento individuale resterà indipendente, gratuito e assicurato da persone impegnate a titolo volontario. Un aspetto considerato fondamentale dalle associazioni, soprattutto perché l'indipendenza del sostegno rappresenta una condizione importante per molte persone vittime.
La ripartizione dei compiti sarà quindi precisa: le organizzazioni regionali continueranno a occuparsi dell'ascolto e dell'assistenza personale, mentre SaMiGa assumerà le attività comuni di portata nazionale, dalla rappresentanza degli interessi al coordinamento e al lavoro di rete.
Un segretariato a Berna guidato da Anna Suppa
Per sostenere questa nuova struttura è stato istituito un segretariato con sede a Berna, incaricato di assicurare il funzionamento professionale dell'organizzazione mantello e alleggerire il carico di lavoro delle tre associazioni fondatrici.
Dal 1° agosto la guida del segretariato è affidata ad Anna Suppa, nominata segretaria generale. Sociologa e assistente sociale, Suppa ha maturato una pluriennale esperienza nella ricerca e nell'attività professionale, in particolare nel lavoro con persone in situazioni di vulnerabilità, oltre che nella gestione e nello sviluppo di progetti. Parla tedesco, francese e italiano, competenze linguistiche importanti per un'organizzazione che opera nelle tre principali regioni linguistiche svizzere.