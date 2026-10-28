Abusi nella Chiesa, nasce SaMiGa: una voce nazionale per le vittime

Una voce più forte a livello nazionale

Negli ultimi anni, spiegano le associazioni, le esigenze delle persone vittime e i compiti delle organizzazioni che le accompagnano sono aumentati sensibilmente. Al sostegno individuale si sono affiancate attività sempre più impegnative, dalla rappresentanza degli interessi delle persone coinvolte alla comunicazione pubblica, fino alla collaborazione con altri enti e istituzioni.

La nascita di SaMiGa risponde alla necessità di coordinare queste attività su scala nazionale, mettendo in comune risorse ed esperienze. L'obiettivo è far sì che la prospettiva delle persone vittime trovi maggiore spazio nei processi sociali, ecclesiali e politici, rafforzandone al contempo i diritti e la protezione.