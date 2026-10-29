Aggregazione nel Locarnese, Brione sopra Minusio non sarà della partita

Per le autorità di Brione s/Minusio, un'aggregazione dovrebbe perseguire «un obiettivo chiaro e condiviso»: rafforzare l'intera regione del Locarnese, dandole maggiore coesione istituzionale e una capacità d'azione più incisiva, così da renderla più competitiva di fronte alle sfide future. Un progetto di questa portata, sottolinea il Municipio, dovrebbe fondarsi su una visione regionale comune, coinvolgere le realtà territoriali più significative e garantire benefici concreti all'intera collettività.

Progetto con delle pecche

Gli scenari elaborati finora, però, presentano a giudizio dell'esecutivo alcuni limiti sostanziali fin dall'inizio. Il mancato coinvolgimento di Ascona e Muralto ha ridotto la portata e la coerenza del progetto, rendendo più difficile un risultato realmente rappresentativo dell'intera regione. A ciò si è aggiunta la decisione dei Municipi di Minusio e Tenero-Contra di non aderire allo scenario aggregativo più unitario, optando invece per la creazione di una nuova entità comunale. Un'evoluzione che, secondo Brione s/Minusio, rischia di allontanare l'obiettivo originario di rafforzare il Locarnese nel suo insieme, alimentando piuttosto «nuove dinamiche di concorrenza istituzionale con la Città di Locarno». Il Municipio parla di una «frammentazione degli intenti» che indebolisce la coerenza dell'intero esercizio e ne riduce l'utilità per la regione.