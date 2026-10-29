LUGANO
Pregassona, lavori notturni in via Ceresio
La pavimentazione sarà rifatta durante la notte e sono attesi disagi e rumori per il traffico locale.
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Fonte Red
Pregassona, lavori notturni in via Ceresio
La pavimentazione sarà rifatta durante la notte e sono attesi disagi e rumori per il traffico locale.
LUGANO - Lavori notturni in programma all’incrocio tra via Ceresio e via Fola, a Pregassona. Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, sarà rifatta la pavimentazione stradale.
Il Comando della Polizia della Città di Lugano e la Divisione Spazi Urbani-Manutenzione Infrastrutture invitano gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni del personale incaricato di disciplinare il traffico.
Durante i lavori sono previsti disagi e rumori.
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