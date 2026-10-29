Lastminute.com: fatturato scende, ma utili in aumento

La flessione del giro d'affari viene attribuita dall'azienda principalmente al rincaro dei voli e degli alberghi, che ha pesato sui budget dei clienti. A questo si è aggiunta una scelta strategica: la società ha deciso di contenere deliberatamente i volumi di prenotazione, privilegiando la redditività rispetto alla crescita a ogni costo.

"In un contesto di mercato più impegnativo, in cui l'aumento dei costi continua a pesare sui bilanci familiari, abbiamo concentrato i nostri investimenti di marketing laddove il rendimento lo giustificasse, ottenendo al contempo ulteriori progressi nella riduzione della nostra base di costo", afferma il CEO Alessandro Petazzi, citato in un comunicato. "Parallelamente, investiamo costantemente in offerte di pacchetti vacanze sempre migliori e nella nostra presenza sulle piattaforme di intelligenza artificiale, attraverso le quali ormai sempre più viaggiatori iniziano a pianificare le proprie vacanze. Si tratta di decisioni orientate agli anni a venire e non solo al prossimo trimestre", puntualizza il manager con studi all'università Bocconi di Milano e a Copenaghen.