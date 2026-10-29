Rosso di oltre 10 milioni e una task force per tagliare i costi

Per questo motivo il Municipio ritiene necessario intensificare gli sforzi sia sul fronte delle uscite sia su quello delle entrate. E tra le opzioni da valutare figura esplicitamente anche l'aumento del moltiplicatore d'imposta, attualmente fissato al 93%.

L'obiettivo dichiarato è raggiungere il riequilibrio finanziario senza compromettere le strategie di sviluppo della Città, in particolare l'attrattività economica, la creazione di posti di lavoro, l'insediamento di giovani e famiglie e la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale.