Capolago, lavori e chiusure stradali: ecco cosa cambia dal 2 novembre

L'intervento rientra nel progetto di introduzione di una Zona 30 a Capolago e punta a migliorare le condizioni di mobilità dolce nel quartiere. A causa della conformazione della strada e della natura dei lavori, sarà inoltre necessario limitare temporaneamente l'accesso veicolare ad alcune proprietà private.

Il calendario degli interventi e delle relative limitazioni alla viabilità è il seguente: