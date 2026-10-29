Capolago, lavori e chiusure stradali: ecco cosa cambia dal 2 novembre
L'intervento rientra nel progetto di introduzione di una Zona 30 nel quartiere di Mendrisio e punta a migliorare le condizioni di una mobilità dolce del quartiere.
L'intervento rientra nel progetto di introduzione di una Zona 30 nel quartiere di Mendrisio e punta a migliorare le condizioni di una mobilità dolce del quartiere.
MENDRISIO - La Città di Mendrisio comunica che, dal 16 novembre al 4 dicembre 2026, saranno eseguiti lavori di riqualificazione dell'area situata all'uscita del sottopasso ciclopedonale di Via Municipio, all'incrocio con Via Dottesio, nel quartiere di Capolago.
Per consentire lo svolgimento degli interventi, saranno introdotte limitazioni temporanee alla circolazione, con la chiusura di un tratto di Via Municipio dal 16 novembre al 4 dicembre. La misura permetterà di ridurre la durata del cantiere e di agevolare l'esecuzione dei lavori.
L'intervento rientra nel progetto di introduzione di una Zona 30 a Capolago e punta a migliorare le condizioni di mobilità dolce nel quartiere. A causa della conformazione della strada e della natura dei lavori, sarà inoltre necessario limitare temporaneamente l'accesso veicolare ad alcune proprietà private.
Il calendario degli interventi e delle relative limitazioni alla viabilità è il seguente:
- Dal 2 al 13 novembre - Posteggio di Piazza Duttweiler: riqualificazione dell'area di parcheggio «Nord» e interventi alle infrastrutture sotterranee. Saranno chiusi il settore Nord e il relativo accesso, senza ripercussioni sulla viabilità.
- Dal 16 novembre al 4 dicembre - Via Municipio: risanamento della strada e lavori alle infrastrutture sotterranee. Il tratto finale di Via Municipio, a partire dalla casa comunale, sarà chiuso al traffico veicolare. Gli accessi pedonali resteranno garantiti.
- Dal 7 dicembre - Via Municipio: i lavori saranno conclusi, ma non sarà più possibile immettersi direttamente sulla strada cantonale. Gli automobilisti dovranno utilizzare Via Chiesa.
I residenti interessati dalle chiusure riceveranno comunicazioni specifiche sulle modalità di accesso alle proprietà e sulle disposizioni da rispettare durante il cantiere. L'accesso pedonale alle abitazioni sarà sempre garantito.
Il Municipio precisa che il calendario potrebbe subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse o imprevisti durante i lavori.