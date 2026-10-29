Lara Gut-Behrami: «Nemmeno un oro ai Mondiali sarebbe valso il sacrificio»

«Nello sport di alto livello si cercano costantemente i propri limiti. Oggi è diverso»

La ticinese continua infatti ad alzarsi presto e a mantenersi in forma, ma con un approccio differente. «Mi alleno ancora. Ma non si tratta più di quanto peso sollevo, bensì di ciò che mi fa bene. Nello sport di alto livello si cercano costantemente i propri limiti. Oggi è diverso». Una nuova filosofia di vita che sembra soddisfare pienamente la due volte campionessa mondiale, campionessa olimpica e vincitrice di 48 gare di Coppa del Mondo. Tanto da non aver avuto ripensamenti nemmeno di fronte alla prospettiva di disputare i Mondiali in casa, in programma a Crans-Montana nel febbraio 2027. «Nemmeno una medaglia d'oro sarebbe valsa i mesi che avrei dovuto sacrificare», ha affermato.

Lara Gut-Behrami è felice senza social media

Un altro aspetto della sua vita che non è cambiato riguarda il rapporto con i social media. La ticinese aveva già deciso di abbandonarli nel 2018, e anche dopo il ritiro dalle competizioni non ha intenzione di tornare a condividere pubblicamente la propria quotidianità. Una scelta che consiglierebbe a tutti, pur riconoscendo che non sia necessariamente facile. «Per alcuni il pensiero potrebbe essere spaventoso: occuparsi solo della propria vita e non condividerla con gli altri. Spesso è più facile vivere tramite i social media».