Rientro lampo per Jorge Martin a Sepang

Il pilota spagnolo si era fratturato il polso destro sabato scorso, durante la Sprint di Phillip Island. Un infortunio arrivato in un momento cruciale della stagione, con il titolo mondiale ancora in palio. «Se non fossi in lotta per il titolo, avrei il braccio ingessato», ha dichiarato Martin, spiegando così la decisione di provare a correre nonostante l'infortunio.

Lo spagnolo occupa attualmente il secondo posto nella classifica generale, a soli dieci punti dal leader e connazionale Marc Marquez.