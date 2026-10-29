Rientro lampo per Jorge Martin a Sepang
Lo spagnolo dell'Aprilia ha ricevuto l'ok per partecipare alla prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia.
SEPANG - Jorge Martin sarà al via delle prime prove libere del Gran Premio della Malesia. Lo spagnolo dell'Aprilia Racing, alle prese con una frattura al polso destro, ha ricevuto il via libera dei medici per scendere in pista domani mattina, venerdì 30 ottobre, sul circuito di Sepang.
La sua partecipazione al resto del weekend resta però incerta. Dopo la prima sessione di prove libere, Martin sarà nuovamente visitato dai medici, che valuteranno se potrà proseguire il fine settimana di gara.
Il pilota spagnolo si era fratturato il polso destro sabato scorso, durante la Sprint di Phillip Island. Un infortunio arrivato in un momento cruciale della stagione, con il titolo mondiale ancora in palio. «Se non fossi in lotta per il titolo, avrei il braccio ingessato», ha dichiarato Martin, spiegando così la decisione di provare a correre nonostante l'infortunio.
Lo spagnolo occupa attualmente il secondo posto nella classifica generale, a soli dieci punti dal leader e connazionale Marc Marquez.
BREAKING: @88jorgemartin will hit the track tomorrow morning 🚨 The Spaniard will be reviewed after FP1 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/vU7LCJJTZH— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026