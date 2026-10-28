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Vincent Kompany dimesso dall’ospedale dopo una meningite

Il tecnico belga del Bayern può tornare a casa a riposarsi, dopo cinque giorni di ospedale in seguito a un malore durante l’allenamento.
Vincent Kompany dimesso dall’ospedale dopo una meningite
IMAGO / Ulrich Hufnagel
di 20min.ch
Vincent Kompany dimesso dall’ospedale dopo una meningite
Il tecnico belga del Bayern può tornare a casa a riposarsi, dopo cinque giorni di ospedale in seguito a un malore durante l’allenamento.
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MONACO DI BAVIERA - Buone notizie per il Bayern Monaco. L'allenatore Vincent Kompany è stato dimesso dall'ospedale mercoledì, dopo cinque giorni di ricovero a causa di una meningite. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl.

«Credo che sia la notizia più grande e più bella per tutti noi», ha dichiarato Eberl, visibilmente sollevato. Il tecnico belga, 40 anni, aveva accusato un malore venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, dopo aver diretto l'allenamento della prima squadra e prima dell'inizio della seduta delle riserve. Trasportato in ambulanza in una clinica di Monaco, era stato immediatamente ricoverato.

Secondo quanto riferito dal direttore sportivo, Kompany aveva contratto un'infezione virale circa dieci giorni prima del malore. Gli accertamenti medici hanno successivamente permesso di individuare la causa del problema. «Abbiamo scoperto di cosa si tratta: è un'infiammazione delle meningi che ha provocato questo incidente venerdì scorso», ha spiegato Eberl.

«L'essenziale è che guarisca»
Dopo cinque giorni di ospedale, l'allenatore ha ricevuto il via libera dei medici per proseguire la convalescenza a domicilio. «Ora ha il permesso di tornare a casa e può fare la riabilitazione a domicilio», ha precisato Eberl. «La riabilitazione, per lui, significa riposo e farmaci. E sono davvero sicuro che sarà molto presto di nuovo al 100%, a bordo campo».

Non è tuttavia ancora stata fissata una data per il ritorno in panchina. Già sabato, il direttore sportivo aveva avvertito che l'assenza del tecnico si sarebbe misurata in settimane e non in giorni. «L'essenziale è che sia stata trovata la causa e che guarisca, che possa riposarsi tranquillamente e che torni solo quando sarà in forma», aveva sottolineato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Friburgo.

Nel frattempo, a guidare il Bayern Monaco dalla panchina sarà l'inglese Aaron Danks, uno degli assistenti di Kompany, incaricato di sostituire temporaneamente il tecnico belga fino al suo rientro.

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