Vincent Kompany dimesso dall’ospedale dopo una meningite

Secondo quanto riferito dal direttore sportivo, Kompany aveva contratto un'infezione virale circa dieci giorni prima del malore. Gli accertamenti medici hanno successivamente permesso di individuare la causa del problema. «Abbiamo scoperto di cosa si tratta: è un'infiammazione delle meningi che ha provocato questo incidente venerdì scorso», ha spiegato Eberl.

«L'essenziale è che guarisca»

Dopo cinque giorni di ospedale, l'allenatore ha ricevuto il via libera dei medici per proseguire la convalescenza a domicilio. «Ora ha il permesso di tornare a casa e può fare la riabilitazione a domicilio», ha precisato Eberl. «La riabilitazione, per lui, significa riposo e farmaci. E sono davvero sicuro che sarà molto presto di nuovo al 100%, a bordo campo».