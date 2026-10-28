Il Lugano chiama Marco Maurer
Troppi infortunati, i bianconeri ingaggiano il 38enne difensore
Troppi infortunati, i bianconeri ingaggiano il 38enne difensore
LUGANO - Il Lugano ha comunicato che il difensore Marco Maurer, attualmente in forza al Sierre, sarà a disposizione dello staff tecnico di Tomas Mitell per le due partite contro Losanna e Ambrì prima della pausa dedicata alle squadre nazionali.
Classe 1988, Maurer approda alla Cornèr Arena sulla base di un prestito per conferire maggiore solidità ed esperienza a un reparto arretrato attualmente alle prese con diversi infortuni.
Nel corso della sua lunga carriera, che lo ha portato anche a vincere un titolo nazionale nel 2023 e una Champions Hockey League nel 2024 con il Ginevra, il roccioso difensore ha disputato 923 partite in National League, vestendo i colori di diverse squadre, tra cui nelle stagioni dal 2013 al 2015 anche quelli dell’HCL.