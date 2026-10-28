«Tre Slam nell’era di Federer, Nadal e Djokovic: è qualcosa di incredibile»

Mezzadri, infine, ci racconta come la sua strada e quella di Stan si siano incrociate più volte, senza mai arrivare a una vera collaborazione. «Di Stan ho sentito parlare per la prima volta nel 1999 quando ero il capitano della Davis e feci debuttare Federer a 17 anni. Lui invece aveva tredici anni. Era ancora un bambino, ma prometteva molto bene». Qualche anno più tardi Mezzadri andò vicino ad allenarlo, ma non se ne fece nulla. «Era fine stagione e Stan stava cercando un allenatore», ci confida. «Gli fecero il mio nome e lui mi chiamò. Parlammo al telefono un po' e decidemmo di vederci per approfondire. Era martedì o mercoledì e ci eravamo dati appuntamento per domenica. Ma poi scelse Magnus Norman. E alla fine direi che è stata un'ottima scelta».