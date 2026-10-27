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Muggli sarà biancoblù fino al 2029
Rinnovo pesante per il giovane attaccante.
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Muggli sarà biancoblù fino al 2029
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Muggli sarà biancoblù fino al 2029
Rinnovo pesante per il giovane attaccante.
Muggli sarà biancoblù fino al 2029
Rinnovo pesante per il giovane attaccante.
AMBRÌ - Tim Muggli e l'Ambrì continueranno insieme ancora a lungo. Il club biancoblù ha infatti comunicato di aver rinnovato il contratto dell’attaccante classe 2003 fino al termine del campionato 2028/2029.
Muggli, che sta disputando la sua terza stagione in Leventina e che nella corrente National League ha messo a referto 8 punti (2 reti e 6 assist) nelle prime 15 partite, è un altro giovane talento sul quale la società sopracenerina intende puntare nell’ambito del percorso di crescita delineato dalla nuova strategia sportiva.
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