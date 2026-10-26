Roger Federer pensa al futuro: «Allenatore? Mai dire mai»

Dopo aver conquistato 20 titoli del Grande Slam, il campione svizzero ha trovato un nuovo equilibrio lontano dal circuito. Tra la famiglia, il ruolo di investitore e co-proprietario del marchio On, il coinvolgimento nell'organizzazione della Laver Cup e le apparizioni ai tornei, la sua agenda resta fitta. Tornare nel tennis come allenatore richiederebbe inoltre sacrifici importanti, soprattutto per le numerose trasferte. «Se tornate nel circuito e volete avere un impatto su un giocatore, penso che probabilmente dovete impegnarvi per almeno 20 o 25 settimane», ha spiegato.

Federer sembra invece più aperto all'idea di diventare, un giorno, capitano della Laver Cup. Quanto alla possibilità di allenare un giocatore, l'ex campione ripensa all'esperienza con Stefan Edberg, suo idolo d'infanzia e allenatore nel 2014 e 2015. Una storia che dimostra come anche chi non aveva mai pensato di sedersi in panchina possa cambiare idea.