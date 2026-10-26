«Ovviamente c'è della tristezza»

Un allenamento con Djokovic prima dell'esordio

Arrivato a Basilea ieri, Wawrinka ha programmato un allenamento serale con Novak Djokovic. Oggi, invece, spazio alla preparazione e alla cerimonia organizzata in suo onore, prima dell'esordio di martedì. Sugli spalti potrà contare su un sostegno speciale: «Ci saranno un po' tutti, la famiglia, degli amici. Quante persone? Non ho calcolato, ma vedremo», ha scherzato. Molti tifosi arriveranno anche dall'estero. «Questi fan mi hanno sostenuto sia nei tornei piccoli che in quelli grandi. Sono molto felice di poter finire in Svizzera, a Basilea. In una carriera, si giocano pochi tornei nel proprio Paese».

Il rapporto con il torneo renano è stato segnato da alti e bassi. In 18 partecipazioni, Wawrinka ha raggiunto due volte le semifinali, nel 2006 e nel 2011, ma ha anche subito nove eliminazioni al primo turno. «L'ho giocato così tante volte in questi ultimi anni. Ho avuto grandi delusioni e anche ottimi risultati», ha ricordato il vodese, incontrando la stampa domenica pomeriggio.