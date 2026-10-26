Doppio podio e bronzo finale per Alex Fontana

In gara, però, la situazione è cambiata rapidamente. Armanni è partito bene e, approfittando anche della confusione provocata da un incidente alla prima curva, è risalito fino alla settima posizione.

Dopo la sosta ai box, Fontana ha preso il volante della Porsche e ha proseguito la rimonta, riuscendo a conquistare il secondo posto. Pur avendo un ritmo superiore a quello del leader, il ticinese non è riuscito a recuperare il distacco accumulato nella prima parte della corsa, al quale si è aggiunto l'handicap previsto per l'equipaggio.