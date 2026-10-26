Doppio podio e bronzo finale per Alex Fontana
Il pilota ticinese e Pietro Armanni hanno conquistato due secondi posti a Barcellona.
Il pilota ticinese e Pietro Armanni hanno conquistato due secondi posti a Barcellona.
BARCELLONA - Si chiude con due secondi posti a Barcellona la stagione di Alex Fontana nell'International GT Open. Al volante della Porsche 911 GT3 R EVO (992) #911, condivisa con Pietro Armanni, il pilota ticinese ha portato la ZRS Motorsport sul podio in entrambe le gare dell'ultimo appuntamento del campionato. Un doppio risultato che permette all'equipaggio di chiudere l'annata al terzo posto della classifica generale, dopo essere rimasto in lotta per il titolo fino all'ultima gara.
La rimonta del sabato
Il fine settimana catalano si è aperto con una qualifica complicata per Armanni. L'italiano, rallentato dal traffico delle vetture più lente, ha dovuto fare i conti anche con la pista umida e due bandiere rosse, chiudendo con il 14esimo tempo.
In gara, però, la situazione è cambiata rapidamente. Armanni è partito bene e, approfittando anche della confusione provocata da un incidente alla prima curva, è risalito fino alla settima posizione.
Dopo la sosta ai box, Fontana ha preso il volante della Porsche e ha proseguito la rimonta, riuscendo a conquistare il secondo posto. Pur avendo un ritmo superiore a quello del leader, il ticinese non è riuscito a recuperare il distacco accumulato nella prima parte della corsa, al quale si è aggiunto l'handicap previsto per l'equipaggio.
Domenica, pole sfiorata per 50 millesimi
Nell'ultima qualifica della stagione è toccato a Fontana scendere in pista. Il ticinese ha fermato il cronometro sull'1:39.174, mancando la pole position per appena 50 millesimi e conquistando così un posto in prima fila.
Al via della seconda gara, Fontana ha mantenuto la seconda posizione, evitando i problemi delle prime fasi della corsa. Grazie al suo ritmo, l'equipaggio è rimasto nelle posizioni di testa anche dopo il cambio pilota.
Armanni ha infatti conservato la piazza d'onore dopo il pit-stop, restando vicino al leader fino alla bandiera a scacchi. La vittoria è sfumata per pochi secondi, ma la ZRS Motorsport ha potuto festeggiare il secondo podio del fine settimana.
Terzo posto in campionato
Il doppio podio di Barcellona corona una stagione in cui Fontana e Armanni hanno conquistato tre vittorie, sei podi e due pole position, raccogliendo 136 punti. Un bottino che vale il terzo posto nella classifica generale, al termine di un'annata che ha segnato il debutto sia di Armanni sia della ZRS Motorsport nella competizione.
La coppia ha così confermato i progressi compiuti durante la stagione, restando in corsa per il titolo fino all'appuntamento conclusivo. «Concludere la stagione con un doppio podio è un risultato incredibile e dimostra gli ottimi progressi che abbiamo fatto durante l'anno», ha commentato Fontana al termine del weekend catalano. «Sono molto soddisfatto del risultato in sé e di essere riusciti ad arrivare fino all'ultima gara in lotta per il titolo. Come sempre ringrazio Pietro e tutto il team ZRS Motorsport per avermi accompagnato in questa stagione ed i partner che ci hanno supportato».