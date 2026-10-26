Lugano decimato, ma gli infortuni non possono essere una scusa

Atteggiamento e blackout

Contro il Kloten, i bianconeri sono scesi in pista con l'approccio sbagliato. Incassare due reti in meno di 90 secondi è inaccettabile per una squadra con le ambizioni del Lugano. E non è un episodio isolato: le partenze a rilento e le amnesie difensive sono ormai un problema ricorrente.

I blackout, però, non si limitano ai primi minuti. A Friborgo, avanti di una rete, i ticinesi si sono sciolti come neve al sole, subendo quattro gol in appena 132 secondi nel secondo periodo. In precedenza, contro Langnau e Ajoie, avevano dilapidato vantaggi (apparentemente) rassicuranti, incassando due clamorose rimonte nel terzo tempo. Fragilità mentale? Cali di concentrazione? Sottovalutazione (magari inconscia) dell'avversario? Difficile stabilirlo. Una cosa, però, è evidente: il Lugano fatica a mantenere il controllo della partita proprio quando conta di più.