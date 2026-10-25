Antonelli vede la storia: il Mondiale è a due punti
L’italiano domina ad Austin e centra la nona vittoria stagionale: Russell è ottavo e resta a -123. Grazie al maggior numero di successi, bastano due punti per diventare campione del mondo già in Messico e riscrivere i record della Formula 1.
AUSTIN - Kimi Antonelli ha fatto il suo, firmando l’ennesimo capolavoro di una stagione straordinaria. Dopo aver conquistato la pole position, il fenomeno italiano ha dominato dall’inizio alla fine il Gran Premio degli Stati Uniti, trionfando ad Austin al volante della sua Mercedes.
Il 20enne ha così centrato la nona vittoria stagionale in 18 Gran Premi, senza però riuscire a mettere le mani sul titolo mondiale. Per laurearsi campione già negli USA, Antonelli doveva infatti vincere e sperare che George Russell non andasse oltre il nono posto e Lewis Hamilton oltre il quinto. La vittoria è arrivata, ma i piazzamenti dei rivali gli hanno impedito di festeggiare.
Poco male, perché il traguardo è ormai a un passo. Con 365 punti in classifica, Antonelli ha portato a 123 lunghezze il vantaggio sul compagno di squadra Russell e a 124 quello su Hamilton. E alla fine del Mondiale mancano soltanto cinque Gran Premi. Restano 125 punti in palio, ma all’italiano ne bastano appena due per chiudere i conti. Anche in caso di arrivo a pari punti, infatti, avrebbe la meglio grazie al maggior numero di vittorie stagionali.
Il prossimo match point arriverà già tra una settimana, all’Autódromo Hermanos Rodríguez, alla periferia di Città del Messico. Salvo sorprese, Antonelli è dunque pronto a coronare una stagione eccezionale e a diventare il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, superando il record di Sebastian Vettel, che conquistò il suo primo titolo iridato nel 2010, all’età di 23 anni e 134 giorni.
Alle spalle dell’inarrestabile italiano, ad Austin si è accesa una battaglia serrata per il podio, con le Ferrari di Charles Leclerc e Hamilton a duellare con la Red Bull di Max Verstappen. A cinque giri dalla fine, proprio mentre il britannico stava recuperando terreno sull’olandese, Valtteri Bottas è finito fuori pista con la sua Cadillac, provocando l’ingresso della Virtual Safety Car.
La neutralizzazione ha di fatto congelato le posizioni. Leclerc ha così conquistato il secondo posto, a oltre 15 secondi dal vincitore. Verstappen ha chiuso terzo a 17”5, mentre Hamilton ha mancato il podio per circa un secondo.
Alle loro spalle si sono piazzati Lando Norris, Isack Hadjar, Oscar Piastri e Russell, ottavo. Il britannico resta matematicamente in corsa per il titolo, ma con appena due punti che separano Antonelli dalla certezza iridata, il Mondiale sembra ormai avere un unico padrone.
KIMI ANTONELLI WINS THE UNITED STATES GRAND PRIX! 🏆✨ It's a dominant drive from the Drivers' Championship leader 💪 #F1 #USGP https://t.co/wmf8wWVa0J— Formula 1 (@F1) October 25, 2026