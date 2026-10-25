Antonelli vede la storia: il Mondiale è a due punti

Il prossimo match point arriverà già tra una settimana, all’Autódromo Hermanos Rodríguez, alla periferia di Città del Messico. Salvo sorprese, Antonelli è dunque pronto a coronare una stagione eccezionale e a diventare il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, superando il record di Sebastian Vettel, che conquistò il suo primo titolo iridato nel 2010, all’età di 23 anni e 134 giorni.

Alle spalle dell’inarrestabile italiano, ad Austin si è accesa una battaglia serrata per il podio, con le Ferrari di Charles Leclerc e Hamilton a duellare con la Red Bull di Max Verstappen. A cinque giri dalla fine, proprio mentre il britannico stava recuperando terreno sull’olandese, Valtteri Bottas è finito fuori pista con la sua Cadillac, provocando l’ingresso della Virtual Safety Car.