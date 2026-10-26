Thürkauf fuori almeno fino al 2027
Thürkauf, Bertaggia e Jesper Peltonen non torneranno a disposizione prima del nuovo anno
Thürkauf, Bertaggia e Jesper Peltonen non torneranno a disposizione prima del nuovo anno
LUGANO - Alla vigilia delle prossime tre partite di campionato che precedono il break dedicato agli impegni delle squadre nazionali, l’Hockey Club Lugano ha aggiornato la situazione degli infortunati, in merito al loro stato di salute e ai tempi di recupero dei giocatori attualmente ai box.
Calvin Thürkauf (parte bassa del corpo), Alessio Bertaggia (parte bassa del corpo) e Jesper Peltonen (parte alta del corpo) hanno subìto infortuni seri che li terranno a lungo lontani dal ghiaccio. La loro situazione potrà essere rivalutata non prima dell’inizio del nuovo anno.
Dario Simion continua il suo percorso di riabilitazione: al momento è tuttavia prematuro esprimersi sulla data del suo ritorno alle competizioni.
Per quanto riguarda Calle Dahlström (parte bassa del corpo), Lorenzo Canonica (parte bassa del corpo) e Marco Zanetti (parte alta del corpo), la possibilità di un rientro viene valutata giornalmente.