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Tutto esaurito per il derby della Gottardo Arena
Il club ha venduto tutti i biglietti disponibili
TiPress
Fonte hcap
Tutto esaurito per il derby della Gottardo Arena
Il club ha venduto tutti i biglietti disponibili
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che il derby in programma sabato 31 ottobre alla Gottardo Arena si disputerà davanti al tutto esaurito. Tutti i posti disponibili sono stati venduti. Il club leventinese «ringrazia di cuore i tifosi biancoblù per lo straordinario sostegno dimostrato ancora una volta».
La stessa società esorta «i tifosi interessati a consultare la piattaforma Club Sale, attiva per la rivendita dei biglietti, sulla quale potrebbero rendersi disponibili ulteriori posti in caso di rinunce».
L’HCAP si attende una sfida avvincente e appassionante in una serata che si preannuncia come una grande festa dell’hockey alla Gottardo Arena.
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