Il Bienne ad Ambrì, il Lugano va a Zugo

L'Ambrì aprirà questo trittico ospitando il Bienne, in una sfida che segnerà il ritorno di Dominic Zwerger alla Gottardo Arena. Nonostante il 12esimo posto in classifica, i bernesi hanno vinto tre delle ultime quattro partite e si annunciano quindi come un avversario temibile. I leventinesi, però, hanno già battuto i Seelanders in trasferta lo scorso 22 settembre e, per spuntarla nuovamente, dovranno riproporre l'attitudine e la solidità mostrate sabato contro l'Ajoie. Soprattutto sul piano difensivo, infatti, i biancoblù hanno disputato una partita quasi perfetta.