Il Bienne ad Ambrì, il Lugano va a Zugo
I biancoblù cercano continuità contro un Bienne in crescita, i bianconeri a caccia dell'exploit sul ghiaccio dei Tori
I biancoblù cercano continuità contro un Bienne in crescita, i bianconeri a caccia dell'exploit sul ghiaccio dei Tori
AMBRÌ/ZUGO - Ancora tre impegni, poi le squadre di National League potranno tirare il fiato per la prima volta in questa stagione, lasciando spazio alle Nazionali.
L'Ambrì aprirà questo trittico ospitando il Bienne, in una sfida che segnerà il ritorno di Dominic Zwerger alla Gottardo Arena. Nonostante il 12esimo posto in classifica, i bernesi hanno vinto tre delle ultime quattro partite e si annunciano quindi come un avversario temibile. I leventinesi, però, hanno già battuto i Seelanders in trasferta lo scorso 22 settembre e, per spuntarla nuovamente, dovranno riproporre l'attitudine e la solidità mostrate sabato contro l'Ajoie. Soprattutto sul piano difensivo, infatti, i biancoblù hanno disputato una partita quasi perfetta.
La settimana proseguirà con la proibitiva trasferta di Zurigo, prima dell'attesissimo derby di sabato, per il quale la Gottardo Arena è già esaurita in ogni ordine di posto.
Anche il Lugano è atteso da una settimana decisamente impegnativa: trasferta a Zugo, sfida casalinga contro il Losanna (giovedì) e derby in Leventina. Falcidiati dalle assenze, fra cui quella pesantissima di capitan Thürkauf, i bianconeri sono chiamati a riscattare un weekend con molte più ombre che luci, soprattutto contro il Kloten. Al di là del punticino conquistato a Berna, anche la prestazione offerta domenica nella Capitale ha lasciato aperti parecchi interrogativi: troppi errori in retrovia e poca presenza in zona offensiva.
Questa sera la squadra di Tomas Mitell incrocerà i bastoni con i Tori, reduci dal pesante 5-0 incassato a Bienne dopo tre vittorie consecutive. L'allenatore svedese confermerà Schlegel fra i pali, dopo l'ottima prova fornita domenica contro gli Orsi?