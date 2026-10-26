Harry Kane Pallone d'Oro

La serata londinese non è stata una festa solo per Kane. Sul palco, accanto a Kate Scott e Thierry Henry, i presentatori, si sono infatti alternati altri protagonisti del pallone globale: Lamine Yamal, premiato come giovane talento dell’anno, Vicky Lopez, che ha bissato il trofeo dello scorso anno come miglior talento, Pere Romeu, miglior allenatore di un club femminile, Luis de la Fuente, riconosciuto come miglior tecnico di calcio maschile, Cata Coll, miglior portiere femminile, Unai Simon, miglior portiere maschile, Bukayo Saka, che ha “raccolto” il premio Socrates per l’impegno umanitario e nel sociale, il Barcellona e il PSG, scelti rispettivamente come miglior club femminile e maschile, Kevin Keegan, che ha ricevuto postumo il Pallone d’Oro “all time”, Charly Corra, miglior attaccante femminile, ancora Harry Kane, miglior attaccante maschile, e Alexia Putellas, Pallone d’Oro femminile.