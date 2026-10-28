Lo show di Mbangula va di traverso al Milan
Con una tripletta, il belga ha permesso ai rossoblù di battere i rossoneri
Inter vincente a Venezia.
Con una tripletta, il belga ha permesso ai rossoblù di battere i rossoneri
Inter vincente a Venezia.
|16
|Mike Maignan
|23
|Fikayo Tomori 46'
|5
|Koni De Winter
|31
|Strahinja Pavlovic
|2
|Pervis Estupinan 58'
|20
|Omari Hutchinson 58'
|80
|Yunus Musah
|30
|Ardon Jashari
|33
|Davide Bartesaghi 63'
|9
|Goncalo Ramos 87'
|70
|Alphadjo Cisse
|Lukasz Skorupski
|1
|59' Matteo Darmian
|36
|79' Nicolo Casale
|16
|70' Arthur Theate
|3
|Nadir Zortea
|20
|Lewis Ferguson
|19
|Tommaso Pobega
|4
|59' Abdel Rahim Alhassane Bonkano
|23
|59' Federico Bernardeschi
|10
|Jens Odgaard
|21
|Samuel Mbangula
|11
MILANO - Il turno infrasettimanale di Serie A è andato di traverso al Milan. Di scena in casa contro il Bologna, i rossoneri sono infatti stati battuti 2-4, incassando la prima sconfitta del loro campionato.
Subito sotto, punita da Mbangula, la truppa di mister Amorim è arrivata in vantaggio all’intervallo grazie alla doppietta di Cisse. In controllo del match e convinta di poter gestire la situazione, ha invece subito il ritorno dei felsinei che, rinvigoriti dall’autorete di Bartesaghi, con un finale esplosivo sono andati a prendersi il successo. Merito ancora di Mbangula, a segno due volte per la personalissima tripletta.
Pochi gol si sono invece visti nelle altre due partite cominciate alle 18.30. Due a Venezia, che sono valsi lo 0-2 che ha permesso all’Inter di appaiare la Lazio in vetta alla classifica. Le reti le hanno segnate… i lagunari: Moreno e Adams, che hanno malauguratamente firmato due autogol. Nessuna marcatura, infine, in Parma-Udinese, con i padroni di casa che sono comunque riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|9
|25
|8
|1
|0
|22
|7
|15
|2
|Inter
|8
|22
|7
|1
|0
|23
|10
|13
|3
|Roma
|9
|21
|6
|3
|0
|23
|8
|15
|4
|Como
|9
|20
|6
|2
|1
|17
|8
|9
|5
|Milan
|8
|18
|5
|3
|0
|16
|7
|9
|6
|Frosinone
|8
|14
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|7
|Juventus
|8
|14
|4
|2
|2
|11
|8
|3
|8
|Torino
|9
|13
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|9
|Cagliari
|9
|13
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|10
|Napoli
|8
|11
|3
|2
|3
|13
|10
|3
|11
|Atalanta
|8
|10
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|12
|Lecce
|8
|9
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|13
|Bologna
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|14
|Sassuolo
|9
|8
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|15
|Monza
|8
|7
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|16
|Genoa
|8
|7
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|17
|Udinese
|8
|4
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|18
|Fiorentina
|8
|4
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|19
|Parma
|8
|4
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|20
|Venezia
|8
|3
|1
|0
|7
|6
|17
|-11