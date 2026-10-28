Lo show di Mbangula va di traverso al Milan

Subito sotto, punita da Mbangula, la truppa di mister Amorim è arrivata in vantaggio all’intervallo grazie alla doppietta di Cisse. In controllo del match e convinta di poter gestire la situazione, ha invece subito il ritorno dei felsinei che, rinvigoriti dall’autorete di Bartesaghi, con un finale esplosivo sono andati a prendersi il successo. Merito ancora di Mbangula, a segno due volte per la personalissima tripletta.

Pochi gol si sono invece visti nelle altre due partite cominciate alle 18.30. Due a Venezia, che sono valsi lo 0-2 che ha permesso all’Inter di appaiare la Lazio in vetta alla classifica. Le reti le hanno segnate… i lagunari: Moreno e Adams, che hanno malauguratamente firmato due autogol. Nessuna marcatura, infine, in Parma-Udinese, con i padroni di casa che sono comunque riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive.