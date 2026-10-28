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Lo show di Mbangula va di traverso al Milan

Con una tripletta, il belga ha permesso ai rossoblù di battere i rossoneri
Lo show di Mbangula va di traverso al Milan
IMAGO / IPA Sport
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+6
Lo show di Mbangula va di traverso al Milan
Con una tripletta, il belga ha permesso ai rossoblù di battere i rossoneri
Inter vincente a Venezia.
Serie A28.10.2026
Milan
2 - 4
Bologna
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Il turno infrasettimanale di Serie A è andato di traverso al Milan. Di scena in casa contro il Bologna, i rossoneri sono infatti stati battuti 2-4, incassando la prima sconfitta del loro campionato.

Subito sotto, punita da Mbangula, la truppa di mister Amorim è arrivata in vantaggio all’intervallo grazie alla doppietta di Cisse. In controllo del match e convinta di poter gestire la situazione, ha invece subito il ritorno dei felsinei che, rinvigoriti dall’autorete di Bartesaghi, con un finale esplosivo sono andati a prendersi il successo. Merito ancora di Mbangula, a segno due volte per la personalissima tripletta.

Pochi gol si sono invece visti nelle altre due partite cominciate alle 18.30. Due a Venezia, che sono valsi lo 0-2 che ha permesso all’Inter di appaiare la Lazio in vetta alla classifica. Le reti le hanno segnate… i lagunari: Moreno e Adams, che hanno malauguratamente firmato due autogol. Nessuna marcatura, infine, in Parma-Udinese, con i padroni di casa che sono comunque riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lazio92581022715
2Inter822710231013
3Roma92163023815
4Como9206211789
5Milan8185301679
6Frosinone81442217134
7Juventus8144221183
8Torino91341414140
9Cagliari913414813-5
10Napoli81132313103
11Atalanta8103141415-1
12Lecce89305914-5
13Bologna88224810-2
14Sassuolo982251422-8
15Monza872151518-3
16Genoa87215613-7
17Udinese84116918-9
18Fiorentina84116919-10
19Parma84116515-10
20Venezia83107617-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.10.2026 15:10
amorimbolognambangulamilanserie a
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