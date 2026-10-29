Cerca e trova immobili
Segnalaci
FORMULA 1

Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia

Il 20enne della Mercedes è a un passo dall’incoronazione in Messico: gli basta un nono posto per diventare il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre.
Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia
IMAGO/Sports Press Photo
di 20min.ch | Agence France-Presse
Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia
Il 20enne della Mercedes è a un passo dall’incoronazione in Messico: gli basta un nono posto per diventare il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre.
SPORT: Risultati e classifiche

CITTÀ DEL MESSICO - È arrivato il fine settimana della consacrazione? Kimi Antonelli è a un passo dal suo primo titolo mondiale di Formula 1. Salvo clamorose sorprese, il 20enne pilota della Mercedes potrebbe laurearsi campione del mondo già domenica, all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, diventando il più giovane iridato della storia. Gli bastano appena due punti, in un Gran Premio che si correrà nell’atmosfera del Día de los Muertos, la tradizionale festa messicana dedicata alla memoria dei defunti.

Basta un nono posto
Ad Antonelli sarà sufficiente chiudere la gara al nono posto per assicurarsi matematicamente il titolo. Ma potrebbe festeggiare anche con un piazzamento peggiore, o persino in caso di ritiro: per rinviare l’incoronazione, infatti, uno dei due rivali ancora in corsa, il compagno di squadra George Russell o Lewis Hamilton (Ferrari), dovrebbe vincere il Gran Premio.

Uno scenario che, alla luce dei risultati recenti, appare poco probabile. Hamilton ha conquistato una sola vittoria stagionale, a giugno a Barcellona, mentre Russell, pur guidando una delle vetture considerate più competitive, si è imposto soltanto tre volte. Il rendimento del britannico è finito anche nel mirino di Helmut Marko, ex consigliere della Red Bull, secondo cui Russell potrebbe aver già sprecato la sua migliore occasione per diventare campione del mondo.

FORMULA 1
Antonelli vede la storia: il Mondiale è a due punti

Russell difende il secondo posto
A difendere Russell è intervenuto il responsabile della Mercedes, Toto Wolff, che ha respinto le critiche di Marko. «Si sbaglia, George ha le qualità necessarie. Penso che la vettura non gli si addica. La situazione non è stata facile da gestire con l’esplosione di un giovane prodigio al suo fianco», ha dichiarato Wolff, convinto che il britannico possa ancora conquistare il titolo in futuro.

Intanto, Russell deve guardarsi le spalle nella lotta per il secondo posto iridato. Hamilton lo segue a una sola lunghezza, Max Verstappen (Red Bull) è a sei punti e Charles Leclerc (Ferrari) a nove. L’olandese, in particolare, arriva in Messico in grande forma, forte di sei podi consecutivi, tra cui due vittorie.

Dopo l’ottavo posto di Austin, Russell ha però ridimensionato l’importanza della battaglia per la piazza d’onore. «Per me, la cosa più importante è vincere il titolo Costruttori», ha spiegato, ricordando che la Mercedes precede la Ferrari di 133 punti. «Per la squadra, mi piacerebbe finire secondo, ma essere secondo, terzo o quinto significa non essere campione, quindi non ha alcun valore».

Per Russell, dunque, la priorità resta il successo della squadra. Il suo giovane compagno, invece, è ormai pronto a giocarsi il traguardo più prestigioso della carriera.

Il ritorno dell’eroe di casa
Il Gran Premio del Messico avrà un protagonista speciale anche al di fuori della lotta per il titolo: Sergio Pérez. Il pilota della Cadillac, assente lo scorso anno, tornerà a correre davanti al pubblico di casa. Domenica raggiungerà inoltre il traguardo simbolico dei 300 Gran Premi disputati, diventando il settimo pilota con più presenze nella storia della Formula 1.

Mercoledì il 36enne messicano ha già infiammato le strade di Città del Messico con un’esibizione seguita da oltre 100’000 tifosi. A rendere ancora più speciale il fine settimana è arrivato l’annuncio della Cadillac, al debutto quest’anno nella massima categoria: il contratto di Pérez è stato prolungato di tre anni, fino alla fine del 2029.




Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
formula 1george russellgran premio messicokimi antonellilewis hamiltonmercedes
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
2 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
17 ore

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
1 gior
56
230

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
1 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
19 ore
28
41

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
2 gior
2
61

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
67

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
1 gior
8
54

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
3 gior
3
10

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
14 ore
6
43

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
2 gior
28
70

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
3 gior
18
21

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
18 ore

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
25

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
22 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
2 gior
47
181

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
3 gior
54
72

Polizia tartassata dai coatti

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
84
204

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
1 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
1 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
1 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
19 ore
7
25

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
1 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
17 ore
4
26

Camion contro moto sulla cantonale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
2 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
2 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
1 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
14
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
1 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
20 ore

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
2 gior
149
160

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
2 gior
5
20

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
1 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
1 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
58

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Un dolce sponsor per Swiss-Ski
LIVE
SCI ALPINO
5 min

Un dolce sponsor per Swiss-Ski

Chiamatela National Lazzaretto
LIVE
NATIONAL LEAGUE
3 ore
8
7

Chiamatela National Lazzaretto

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
2
24

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

Meningite, che spavento per Kompany
LIVE
BUNDESLIGA
12 ore
4

Meningite, che spavento per Kompany

Milan preso a schiaffi dal Bologna, la Juve crolla a Genova
LIVE
SERIE A
14 ore
8

Milan preso a schiaffi dal Bologna, la Juve crolla a Genova

«Non riuscivo più a stare in piedi»
LIVE
SUPER LEAGUE
16 ore
6

«Non riuscivo più a stare in piedi»

Il Lugano mette una toppa: arriva Maurer (per due partite)
LIVE
HCL
17 ore
6
19

Il Lugano mette una toppa: arriva Maurer (per due partite)

Shore bianconero fino a fine stagione
LIVE
HCL
19 ore
4
10

Shore bianconero fino a fine stagione

«Tre Slam nell’era di Federer, Nadal e Djokovic: è qualcosa di incredibile»
LIVE
TENNIS
19 ore
20

«Tre Slam nell’era di Federer, Nadal e Djokovic: è qualcosa di incredibile»

Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux
LIVE
NAZIONALE
20 ore
1

Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux