Antonelli, il Mondiale è a due punti: domenica può entrare nella storia

Russell difende il secondo posto

A difendere Russell è intervenuto il responsabile della Mercedes, Toto Wolff, che ha respinto le critiche di Marko. «Si sbaglia, George ha le qualità necessarie. Penso che la vettura non gli si addica. La situazione non è stata facile da gestire con l’esplosione di un giovane prodigio al suo fianco», ha dichiarato Wolff, convinto che il britannico possa ancora conquistare il titolo in futuro.

Intanto, Russell deve guardarsi le spalle nella lotta per il secondo posto iridato. Hamilton lo segue a una sola lunghezza, Max Verstappen (Red Bull) è a sei punti e Charles Leclerc (Ferrari) a nove. L’olandese, in particolare, arriva in Messico in grande forma, forte di sei podi consecutivi, tra cui due vittorie.