Un dolce sponsor per Swiss-Ski
La nuova partnership con Nestlé Nestlé è pensata per sostenere i giovani talenti.
VEVEY - Nestlé diventa partner di Swiss-Ski e punta in particolare sulla promozione dei giovani talenti degli sport sulla neve. L'accordo è stato firmato ufficialmente il 27 ottobre nella sede di Nestlé Svizzera a La Tour-de-Peilz (VD).
Un sostegno dai giovani alla Coppa del Mondo
La collaborazione si concentra soprattutto sulle nuove generazioni. Il marchio Nestlé sarà presente alle gare FIS, alla Swiss Cup e ai Campionati svizzeri di sci alpino, sostenendo così anche le competizioni che vedono protagonisti gli atleti emergenti.
«Nestlé e Swiss-Ski hanno molto in comune: entrambe sono profondamente radicate in Svizzera, sono sinonimo di qualità e fanno parte della vita quotidiana degli svizzeri da oltre cent'anni», afferma Peter Barandun, presidente di Swiss-Ski.
«Siamo particolarmente lieti che Nestlé si impegni anche a favore dei talenti di domani. Con Nestlé acquisiamo una partner che, come noi, ragiona in un'ottica generazionale e sostiene e accompagna il nostro lavoro, dalla promozione dei giovani talenti fino alla Coppa del Mondo».
Secondo la federazione, le due organizzazioni condividono diversi valori: dalla volontà di dare il massimo allo spirito di squadra, fino alla vicinanza alle persone e all'impegno per le nuove generazioni.
L'attenzione alla formazione
L'accordo si inserisce anche nelle iniziative di Nestlé a favore della collettività. Attraverso il programma Nestlé Community, l'azienda sostiene infatti organizzazioni impegnate in attività di interesse collettivo.
Per Cédric Boehm, CEO di Nestlé Svizzera, un aspetto centrale della collaborazione è il lavoro della federazione nella formazione degli atleti. «Apprezzo molto il modo in cui Swiss-Ski promuove le giovani atlete e i giovani atleti, accompagnandoli lungo tutto il loro percorso, dalle categorie giovanili fino ai massimi livelli».
«In questo vedo un forte parallelismo con Nestlé: anche per noi la formazione e la promozione a lungo termine dei giovani talenti fanno parte del nostro DNA. Sappiamo quanto impegno ed energia richiedano gli sport sulla neve: per ogni allenamento, ogni competizione, per la scuola e gli studi universitari, per l'attrezzatura e le trasferte».
I marchi Nestlé nelle gare di Coppa del Mondo
La partnership si estenderà anche oltre le competizioni giovanili. Nestlé sarà infatti presente ad alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo in Svizzera, tra cui quelli di Adelboden, Wengen e Laax.
La presenza dell'azienda coinvolgerà diversi marchi e discipline: CAILLER e NESCAFÉ saranno associati allo sci freestyle e allo snowboard, mentre THOMY sarà presente nelle gare svizzere di Coppa del Mondo di sci alpino.
Prevista anche un'iniziativa commerciale: da novembre fino alla fine di febbraio, i tubetti di senape e maionese THOMY saranno disponibili in una confezione speciale con il design di Swiss-Ski.