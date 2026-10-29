Un dolce sponsor per Swiss-Ski

«Nestlé e Swiss-Ski hanno molto in comune: entrambe sono profondamente radicate in Svizzera, sono sinonimo di qualità e fanno parte della vita quotidiana degli svizzeri da oltre cent'anni», afferma Peter Barandun, presidente di Swiss-Ski.

«Siamo particolarmente lieti che Nestlé si impegni anche a favore dei talenti di domani. Con Nestlé acquisiamo una partner che, come noi, ragiona in un'ottica generazionale e sostiene e accompagna il nostro lavoro, dalla promozione dei giovani talenti fino alla Coppa del Mondo».