Pinheiro Braathen si conferma Re di Levi, Meillard ottimo terzo
Il brasiliano concede il bis nello slalom finlandese e domina anche la seconda manche. Lo svizzero rimonta cinque posizioni e chiude sul terzo gradino del podio.
LEVI - Lucas Pinheiro Braathen non lascia spazio alle sorprese e completa l'opera nella seconda manche, conquistando per il secondo anno consecutivo lo slalom di Levi. Il 26enne brasiliano gestisce con classe l'ampio vantaggio accumulato nella prima discesa e tiene a distanza gli avversari, centrando un'altra vittoria.
Alle sue spalle si piazza il francese Clément Noël, che conferma il secondo posto della prima manche. Grande rimonta, invece, per il nostro Loïc Meillard: lo svizzero recupera cinque posizioni e chiude terzo, conquistando un posto sul podio.
La seconda manche è invece fatale alla sorpresa della prima discesa. Quinto al termine della prima prova, nonostante il pettorale numero 47, lo svedese William Hansson esce dopo pochi paletti, sprecando una grande occasione. Giornata da dimenticare anche per l'Austria: quattro dei suoi cinque atleti in gara non completano la seconda manche, mentre l'unico superstite chiude al 22esimo e ultimo posto.
Non mancano, però, le rimonte spettacolari. Su tutte quella dell'italiano Alex Vinatzer, che sfrutta le condizioni ancora favorevoli del tracciato, firma il miglior tempo di manche e guadagna ben 18 posizioni, risalendo fino al quinto posto. Identico balzo in avanti per il norvegese Oscar Andreas Sandvik, che chiude undicesimo.
Buone anche le prove degli altri due svizzeri qualificati per la seconda manche: Tanguy Nef termina al 12esimo posto, mentre Daniel Yule chiude 16esimo.
La Top 10 e gli svizzeri:
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1'48"04
2. Clément Noël (FRA) +0"56
3. Loïc Meillard (SUI) +0"73
4. Fabian Ax Swartz (SWE) +0"86
5. Alex Vinatzer (ITA) +0"87
6. Paco Rassat (FRA) +0"89
7. Atle Lie McGrath (NOR) +1"10
8. Eduard Hallberg (FIN) +1"29
9. Samuel Kolega (CRO) +1"31
10. Albert Popov (BUL) +1"51
Seguono: 12. Tanguy Nef +1"86, 16. Daniel Yule +2"17.
OUT: Simon Rueland (AUT), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Fabio Gstrein (AUT), Benjamin Ritchie (USA), Michael Matt (AUT), William Hansson (SWE), Joshua Sturm (AUT), Laurie Taylor (GBR).
Loïc Meillard 🇨🇭 fährt im Slalom von Levi aufs Podest! Mit +5 Rängen im 2. Lauf 🚀 wird er Dritter hinter Lucas Pinheiro Braathen 🇧🇷 und Clément Noël 🇫🇷. 2 Rennen, 2 Podestplätze 💪 – Meillards zweites Levi-Podest nach 2024. #swissskiteam #fisalpine | 📸 Keystone-SDA https://t.co/CgrDSMio7Y— SwissSkiTeam (@swissskiteam) November 15, 2026