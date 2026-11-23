AUSTRIA / ISRAELE
«Sventato un attentato a un concerto di Taylor Swift»
Lo ha rivelato l'ex capo del Mossad: l'operazione del 2024 è stata condotta con le intelligence europee
Getty Images via AFP / CINDY ORD
Fonte Ats Ans
«Sventato un attentato a un concerto di Taylor Swift»
Lo ha rivelato l'ex capo del Mossad: l'operazione del 2024 è stata condotta con le intelligence europee
GERUSALEMME - Il servizio di intelligence israeliano Mossad, in collaborazione con i servizi europei, ha sventato un attentato pianificato che avrebbe dovuto essere messo a segno durante il concerto della cantante Taylor Swift a Vienna nell'agosto 2024.
Lo ha rivelato l'ex capo del Mossad, Dedi Barnea, durante una conferenza a Gerusalemme.
Barnea ha affermato che la cooperazione tra il Mossad e i servizi segreti europei ha contribuito a smascherare l'infrastruttura terroristica e a portare all'arresto dei membri della cellula, prevenendo così un attacco che avrebbe potuto causare la morte di centinaia di persone.
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