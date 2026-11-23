Lo ha rivelato l'ex capo del Mossad, Dedi Barnea, durante una conferenza a Gerusalemme.

Barnea ha affermato che la cooperazione tra il Mossad e i servizi segreti europei ha contribuito a smascherare l'infrastruttura terroristica e a portare all'arresto dei membri della cellula, prevenendo così un attacco che avrebbe potuto causare la morte di centinaia di persone.