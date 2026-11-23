Allarme bomba in circa 450 scuole: «La morte ti aspetta»
Secondo la Bild, centinaia di istituti scolastici hanno ricevuto questa mattina una mail di minacce. Segnalazioni in diverse regioni del Paese.
BERLINO - Circa 450 scuole in tutta la Germania avrebbero ricevuto questa mattina degli allarmi bomba via e-mail. A riferirlo è il tabloid tedesco Bild, secondo cui i messaggi di minaccia contenevano una frase inquietante: «La morte ti aspetta».
Il numero degli istituti coinvolti non è ancora stato confermato ufficialmente, precisa lo stesso quotidiano.
Secondo quanto comunicato dalla polizia regionale di Erfurt, le minacce sono state segnalate in diverse scuole della Turingia, tra cui quelle delle città di Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt e Gera.
Gli allarmi bomba non si limiterebbero però alla Turingia. Anche altre regioni tedesche sarebbero state interessate, tra cui la Bassa Sassonia, come confermato dalla polizia di Hannover all'agenzia di stampa Dpa.
Le autorità hanno indicato che gli istituti scolastici destinatari delle e-mail minatorie devono contattare la polizia e denunciare le minacce ricevute.