Tra le situazioni più critiche, Géffray ha citato il lancio di mortaretti, ma anche movimenti di folla e momenti di panico che hanno caratterizzato alcune delle manifestazioni.

«Non abbiamo mai avuto così tanti studenti feriti, eppure non ci sono mai stati così pochi licei bloccati», ha sottolineato il ministro, evidenziando il contrasto tra il numero relativamente contenuto di istituti coinvolti nei blocchi e la gravità degli episodi registrati.