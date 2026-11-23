Proteste studentesche: 98 studenti feriti in una settimana
Il ministro dell'Istruzione Edouard Géffray: «Mai così tanti». Colpiti anche una trentina di dipendenti pubblici
PARIGI - Sono 98 gli studenti rimasti feriti durante le proteste studentesche della scorsa settimana in Francia. A questi si aggiungono una trentina di dipendenti della funzione pubblica. È il bilancio comunicato oggi dal ministro francese dell'Istruzione, Edouard Geffray, durante un'intervista all'emittente televisiva Lci.
«La scorsa settimana ci sono stati 98 studenti feriti», ha dichiarato il ministro, descrivendo episodi di violenza «territorialmente molto circoscritti, ma purtroppo molto intensi».
Tra le situazioni più critiche, Géffray ha citato il lancio di mortaretti, ma anche movimenti di folla e momenti di panico che hanno caratterizzato alcune delle manifestazioni.
«Non abbiamo mai avuto così tanti studenti feriti, eppure non ci sono mai stati così pochi licei bloccati», ha sottolineato il ministro, evidenziando il contrasto tra il numero relativamente contenuto di istituti coinvolti nei blocchi e la gravità degli episodi registrati.
Il bilancio riguarda anche il personale della funzione pubblica: circa 30 addetti sono rimasti feriti nell'ultima settimana. Secondo Géffray, il numero complessivo degli operatori feriti dall'inizio del movimento di protesta è così salito a 280.