Stando alla Greater Manchester Police, che nell'immediatezza dei fatti ha dichiarato «un incidente grave» per poter procedere a evacuare il sito ma senza avanzare sospetti di atti deliberati, al momento una sola persona resta ricoverata in ospedale, mentre circa altre 50 hanno ricevuto cure sul posto in seguito a sintomi come forte irritazione agli occhi, tosse e fastidi nella respirazione.

Le immagini e i racconti di diversi spettatori testimoniano i momenti di panico vissuti al momento dell'evacuazione. La sostanza, simile negli effetti a gas lacrimogeno, si è sprigionata nell'affollatissima arena - al chiuso - circa 30-40 minuti dopo l'inizio del concerto. Ma è passata circa un'ora prima dei soccorsi.