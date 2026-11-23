Sostanza sconosciuta al concerto, per ora è un "incidente"
Proseguono gli accertamenti per stabilire l'esatta natura di quanto si è verificato domenica sera a Manchester
MANCHESTER - Resta per ora classificata come «un incidente» l'emergenza verificatasi ieri sera durante un concerto del rapper americano Don Toliver nella Co-op Live Arena di Manchester.
La diffusione nell'aria di una sostanza irritante «sconosciuta» era sfociata nell'evacuazione di circa 12mila persone. Lo rende noto la polizia britannica, mentre proseguono - dopo la bonifica dell'ambiente - gli accertamenti per individuare la natura di questa sostanza e le cause dell'accaduto.
Stando alla Greater Manchester Police, che nell'immediatezza dei fatti ha dichiarato «un incidente grave» per poter procedere a evacuare il sito ma senza avanzare sospetti di atti deliberati, al momento una sola persona resta ricoverata in ospedale, mentre circa altre 50 hanno ricevuto cure sul posto in seguito a sintomi come forte irritazione agli occhi, tosse e fastidi nella respirazione.
Le immagini e i racconti di diversi spettatori testimoniano i momenti di panico vissuti al momento dell'evacuazione. La sostanza, simile negli effetti a gas lacrimogeno, si è sprigionata nell'affollatissima arena - al chiuso - circa 30-40 minuti dopo l'inizio del concerto. Ma è passata circa un'ora prima dei soccorsi.
L'esibizione di Manchester fa parte del Nitrous Tour europeo del 32enne rapper americano (all'anagrafe Caleb Zackery Toliver), candidato con 5 nomination ai Grammy Awards 2027. Il tour prevede concerti nei prossimi giorni anche in due grandi arene di Londra, la O2 e quella di Wembley.