Cinque morti in un appartamento, tra cui tre bambini
Le vittime sono un padre, tre dei suoi figli e una parente. Si sospetta una fuga di gas. Indagini in corso per chiarire le cause
KEHL - Cinque persone, tra cui tre bambini, sono state trovate morte in un appartamento di una casa plurifamiliare a Kehl, nel sud-ovest della Germania. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, le vittime sarebbero un padre, tre dei suoi figli e una parente. Altri due bambini sono stati assistiti dai servizi di soccorso.
All'origine della tragedia potrebbe esserci una fuoriuscita di gas. La polizia sta indagando per stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico o se dietro l'accaduto possa esserci un reato. La possibile presenza di gas ha inizialmente impedito ai primi soccorritori di entrare nell'abitazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
I bambini non si sono presentati a scuola
Un agente di polizia e una testimone sono rimasti leggermente feriti a causa del gas e sono stati assistiti in ospedale. Solo successivamente gli agenti del servizio permanente di polizia giudiziaria, muniti di equipaggiamento protettivo, sono riusciti a entrare nell'appartamento, dove hanno trovato i corpi delle cinque vittime.
A far scattare l'allarme sarebbe stata l'assenza dei bambini da scuola durante la mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11.30, dopo che nessuno aveva risposto alla porta dell'appartamento, è stata allertata la polizia.
Anche gli altri residenti dell'edificio sono stati assistiti dai soccorritori. Stando alle informazioni attualmente disponibili, tra loro non si registrerebbero ulteriori feriti. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della tragedia e accertare le cause dei decessi.
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