I bambini non si sono presentati a scuola

Un agente di polizia e una testimone sono rimasti leggermente feriti a causa del gas e sono stati assistiti in ospedale. Solo successivamente gli agenti del servizio permanente di polizia giudiziaria, muniti di equipaggiamento protettivo, sono riusciti a entrare nell'appartamento, dove hanno trovato i corpi delle cinque vittime.

A far scattare l'allarme sarebbe stata l'assenza dei bambini da scuola durante la mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11.30, dopo che nessuno aveva risposto alla porta dell'appartamento, è stata allertata la polizia.