«Il Consiglio di amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che la sua reintegrazione sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti», ha dichiarato Harvey C. Jones, presidente del Consiglio di amministrazione. «Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di collaborare con lui nel suo ritorno alla guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente servizio svolto come CEO ad interim, oltre alle sue continue responsabilità come direttore Finanziario di Nvidia». Harvey Jones rimarrà Presidente del Consiglio di amministrazione.

Come precedentemente annunciato, alla luce delle recenti notizie secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un'attività di intelligence straniera, il Consiglio di amministrazione - si rileva nella nota - ha costituito un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti per condurre un'indagine, e il comitato si è avvalso della consulenza di un legale indipendente per assisterlo in tale indagine. Il Consiglio di amministrazione ribadisce che l'indagine del comitato proseguirà fino alla sua conclusione. Il signor Huang sostiene pienamente l'indagine e si impegna a collaborare con essa.