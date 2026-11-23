Nvidia, il fondatore torna al comando
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso piena fiducia nella leadership di Jensen Huang dopo consultazioni con le autorità governative.
WASHINGTON - Nvidia ha annunciato oggi che, con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nella carica di ceo, presidente e membro del consiglio di amministrazione. Lo comunica l'azienda con una nota.
«Il Consiglio di amministrazione - si legge - ha votato all'unanimità per la reintegrazione del signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lui, dopo i quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia. Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale».
«Il Consiglio di amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che la sua reintegrazione sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti», ha dichiarato Harvey C. Jones, presidente del Consiglio di amministrazione. «Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di collaborare con lui nel suo ritorno alla guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente servizio svolto come CEO ad interim, oltre alle sue continue responsabilità come direttore Finanziario di Nvidia». Harvey Jones rimarrà Presidente del Consiglio di amministrazione.
Come precedentemente annunciato, alla luce delle recenti notizie secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un'attività di intelligence straniera, il Consiglio di amministrazione - si rileva nella nota - ha costituito un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti per condurre un'indagine, e il comitato si è avvalso della consulenza di un legale indipendente per assisterlo in tale indagine. Il Consiglio di amministrazione ribadisce che l'indagine del comitato proseguirà fino alla sua conclusione. Il signor Huang sostiene pienamente l'indagine e si impegna a collaborare con essa.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre recentemente istituito un Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, con il compito di vigilare sulla conformità commerciale e sui rischi per la sicurezza nazionale. Il comitato si avvale della consulenza di esperti in materia di sicurezza nazionale, i quali a loro volta si avvarranno di consulenti specializzati in tali ambiti. Nvidia ha avviato la procedura per la selezione di una nuova figura professionale, il Responsabile della conformità (Chief Compliance Officer), che supervisionerà la conformità in tutta l'azienda e riporterà al Comitato per le nomine e la governance aziendale. Nvidia continuerà a collaborare con le indagini e le inchieste governative in corso.
«Sono onorato»
«Sono onorato di tornare in Nvidia e guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale». È quanto ha detto Jansen Huang nella nota con cui Nvidia annuncia il suo ritorno come Ceo del colosso dei chip.
«Affronto questa responsabilità - ha aggiunto - con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Voglio ringraziare il cda di Nvdia per la fiducia e la riflessione dimostrate in questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership come presidente [del cda], e a Colette Kress e al nostro staff esecutivo per aver guidato Nvida durante questo periodo. Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, azionisti, leader del settore e partner in tutto il mondo per il loro straordinario supporto. Soprattutto, sono grato per l'amore e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro».