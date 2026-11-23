«L'obiettivo è mantenere la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione in Ucraina. E continueremo a proporre nuove sanzioni finché la Russia non dimostrerà una reale intenzione di raggiungere una pace duratura in Ucraina. Con questo pacchetto, intensifichiamo la pressione in tre modi. Colpiamo con maggiore fermezza i metodi con cui la Russia finanzia la sua guerra, prendendo di mira le sue banche e le piattaforme di criptovalute. Stiamo ulteriormente isolando la Russia. Le stiamo impedendo di partecipare a eventi sportivi e culturali europei. Stiamo inasprendo le norme sui visti. E stiamo raddoppiando i controlli» ha sostenuto la leader europea.