L'UE alza il tiro: nuove sanzioni contro la Russia
Le nuove misure colpiscono banche, criptovalute, energia e restringono i visti per ex combattenti russi.
BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato oggi il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
«L'obiettivo è mantenere la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione in Ucraina. E continueremo a proporre nuove sanzioni finché la Russia non dimostrerà una reale intenzione di raggiungere una pace duratura in Ucraina. Con questo pacchetto, intensifichiamo la pressione in tre modi. Colpiamo con maggiore fermezza i metodi con cui la Russia finanzia la sua guerra, prendendo di mira le sue banche e le piattaforme di criptovalute. Stiamo ulteriormente isolando la Russia. Le stiamo impedendo di partecipare a eventi sportivi e culturali europei. Stiamo inasprendo le norme sui visti. E stiamo raddoppiando i controlli» ha sostenuto la leader europea.
Nello specifico, von der Leyen ha illustrato che per quanto riguarda i servizi finanziari, l'Ue sta «estendendo il divieto di transazione a circa 60 banche russe. Tutte e 60 le banche saranno rimosse dal sistema SWIFT».
Inoltre, l'Ue sta «intensificando la lotta contro le reti di criptovalute e di pagamento. Ci concentreremo sulla Russia, ma includeremo anche i paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le nostre sanzioni. Questo è un punto focale del nostro nuovo pacchetto e un'area importante in cui vogliamo coordinare gli sforzi con i partner internazionali. Per questo motivo abbiamo anche istituito una task force sulle sanzioni in materia di criptovalute a supporto di questo lavoro» ha osservato von der Leyen.
In secondo luogo, ha proseguito la leader europea nel comunicato stampa, per quanto riguarda il settore energetico russo, l'Ue sta «estendendo il divieto di fornitura di servizi energetici in modo che nessuna azienda europea possa aiutare la Russia a costruire, gestire o riparare le sue infrastrutture energetiche, e in particolare le sue raffinerie». «Per la prima volta, questo divieto si estende anche ai servizi di fornitura di energia elettrica. Stiamo inoltre inserendo nell'elenco oltre 70 navi della flotta ombra russa. Infine, proponiamo di vietare l'accesso a tutte le petroliere assicurate in Russia» ha precisato von der Leyen.
In terzo luogo, l'Ue ha «proposto il divieto di visto per gli ex combattenti russi. Recentemente abbiamo assistito a un'escalation delle attività cinetiche non convenzionali di agenti russi in Europa. E questo divieto fa parte della nostra risposta. Gli ex combattenti russi rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Europa. Non possiamo permettere loro di circolare liberamente nei nostri paesi. Pertanto, l'ingresso nell'Unione Europea sarà vietato» ha assicurato Bruxelles.
In quarto luogo, l'Ue vieterà «agli europei di continuare a ricoprire incarichi negli organi direttivi delle aziende in Russia. Non si può continuare come se nulla fosse nelle nostre relazioni economiche con la Russia», precisa von der Leyen.
Infine, per quanto riguarda lo sport e la cultura, «gli eventi sportivi non possono essere un forum per attività di propaganda». «A partire da oggi, per qualsiasi evento sportivo nell'UE, introduciamo il divieto per le squadre e gli atleti russi di gareggiare sotto la bandiera russa. Proponiamo di vietare l'esposizione di simboli ufficiali russi. Limiteremo inoltre i flussi finanziari provenienti da sponsor russi verso le associazioni sportive e culturali con sede in Europa. Infine, introdurremo restrizioni per i cittadini russi che ricoprono incarichi negli organi direttivi delle federazioni sportive europee» ha concluso von der Leyen.