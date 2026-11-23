BERLINO/MOSCA - La Russia potrebbe lanciare nelle prossime settimane un satellite dotato di un'arma nucleare. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, secondo un'indagine condotta dalle emittenti tedesche WDR e NDR e dalla Süddeutsche Zeitung. Informazioni sulla minaccia sarebbero già state condivise tra diversi Paesi della NATO.