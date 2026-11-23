«La Russia potrebbe lanciare un'arma nucleare nello spazio»
Secondo l'intelligence occidentale, Mosca potrebbe lanciare un satellite armato nelle prossime settimane.
BERLINO/MOSCA - La Russia potrebbe lanciare nelle prossime settimane un satellite dotato di un'arma nucleare. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, secondo un'indagine condotta dalle emittenti tedesche WDR e NDR e dalla Süddeutsche Zeitung. Informazioni sulla minaccia sarebbero già state condivise tra diversi Paesi della NATO.
Il satellite, denominato «Sputnik-S», sarebbe stato costruito e custodito per anni nei pressi di Mosca. Secondo informazioni di intelligence risalenti all'inizio di novembre, il lancio sarebbe previsto entro 60 giorni.
Le conseguenze di un'esplosione nello spazio
Una detonazione nucleare in orbita potrebbe mettere fuori uso migliaia di satelliti e provocare gravi ripercussioni anche sulla Terra. Secondo Stephen Whiting, capo del Comando spaziale statunitense, «probabilmente circa un terzo di tutti i satelliti in orbita terrestre bassa smetterà di funzionare entro le prime ore o i primi giorni».
L'esplosione potrebbe inoltre generare «una nube di detriti che metterebbe in pericolo anche i satelliti che non sarebbero direttamente colpiti», riferisce Tagesschau.de. A questo si aggiungerebbe un potente impulso elettromagnetico, capace di compromettere sistemi tecnologici terrestri.
Le conseguenze potrebbero riguardare GPS, transazioni bancarie, reti elettriche e telecomunicazioni. Anche le capacità militari occidentali, fortemente dipendenti dai satelliti, subirebbero pesanti contraccolpi, offrendo potenzialmente alla Russia un vantaggio strategico.
La smentita di Mosca
L'ambasciata russa in Germania respinge «tutte le accuse infondate riguardanti le attività spaziali della Federazione Russa», definendole «parte di una campagna di propaganda».
Un precedente risale al 1962, quando gli Stati Uniti fecero esplodere una bomba atomica a 400 chilometri di altitudine durante il test «Starfish Prime». L'impulso elettromagnetico provocò guasti alle Hawaii e danneggiò diversi satelliti.