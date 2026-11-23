L'impronta digitale e l'app dei messaggi non funzionano bene. Il telefono è di plastica gialla, non d'oro, ed è identico a un modello HTC del 2024. I componenti vengono da Cina e Filippine. E' assemblato negli Stati Uniti, non fatto in America. Circa 590'000 persone avevano aderito all'offerta, per un incasso di circa 59 milioni di dollari. La consegna era promessa per settembre 2025, e poi la società ha detto che non ci sarebbero stati rimborsi.