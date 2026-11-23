Rodriguez, la 150esima presenza con la Svizzera fa infuriare il Torino
I pochi minuti giocati con la maglia della nazionale svizzera dal terzino sinistro non sono stati particolarmente apprezzati dal suo datore di lavoro.
I pochi minuti giocati con la maglia della nazionale svizzera dal terzino sinistro non sono stati particolarmente apprezzati dal suo datore di lavoro.
TORINO - Un traguardo storico con la maglia della Svizzera che rischia di trasformarsi in un caso con il proprio club. Ricardo Rodriguez è finito al centro di una controversia con il Torino, che non avrebbe gradito la sua partecipazione agli ultimi impegni della Nazionale. Il difensore elvetico, reduce da un infortunio muscolare che lo aveva tenuto lontano dai campi per circa un mese durante l'autunno, non è stato convocato per la trasferta di venerdì scorso a Napoli. Dopo la sconfitta per 1-0, l'allenatore Ignazio Abate ha alimentato i dubbi sulla situazione del giocatore: «È una questione sulla quale non ho potere decisionale».
Secondo la stampa italiana, la dirigenza granata non avrebbe apprezzato la decisione del 34enne di rispondere alla convocazione della Svizzera durante la pausa internazionale, nonostante il recupero dall'infortunio non fosse ancora considerato completo dal club. Il Torino si sarebbe aspettato maggiore prudenza dal proprio difensore, chiamato dal selezionatore Murat Yakin per gli incontri di Nations League contro Slovenia e Scozia.
«Un piccolo regalo» avvelenato?
La vicenda ruota attorno a due presenze dal forte valore simbolico. Il 13 novembre, a Maribor, Rodriguez è entrato in campo per una ventina di secondi, sufficienti per registrare ufficialmente la sua 149esima presenza con la Nazionale. Una scelta che Yakin aveva giustificato spiegando di aver voluto concedere al difensore «un piccolo regalo». Tre giorni più tardi, a San Gallo, lo zurighese è subentrato al 72esimo minuto contro la Scozia, raggiungendo così le 150 presenze con la maglia rossocrociata e ricevendo gli applausi dello stadio.
Un traguardo prestigioso, che ha permesso a Rodriguez di diventare il secondo calciatore nella storia della Nazionale svizzera a raggiungere quota 150 presenze, dopo Granit Xhaka. Ma la portata simbolica dell'evento non sarebbe bastata a convincere il Torino, preoccupato soprattutto per le condizioni fisiche del giocatore e per i tempi del suo pieno recupero.
Nei prossimi giorni sarebbe previsto un confronto tra Rodriguez e la società piemontese. L'intenzione del club sarebbe quella di ribadire al difensore la necessità di dare priorità agli impegni con la propria squadra e al completo recupero fisico. Resta da capire se la frizione avrà conseguenze sul piano sportivo. Per l'ex giocatore del Milan, tuttavia, la situazione potrebbe non cambiare molto: in questa stagione ha collezionato appena due presenze con il Torino, per un totale di 62 minuti giocati.