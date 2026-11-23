«Un piccolo regalo» avvelenato?

La vicenda ruota attorno a due presenze dal forte valore simbolico. Il 13 novembre, a Maribor, Rodriguez è entrato in campo per una ventina di secondi, sufficienti per registrare ufficialmente la sua 149esima presenza con la Nazionale. Una scelta che Yakin aveva giustificato spiegando di aver voluto concedere al difensore «un piccolo regalo». Tre giorni più tardi, a San Gallo, lo zurighese è subentrato al 72esimo minuto contro la Scozia, raggiungendo così le 150 presenze con la maglia rossocrociata e ricevendo gli applausi dello stadio.

Un traguardo prestigioso, che ha permesso a Rodriguez di diventare il secondo calciatore nella storia della Nazionale svizzera a raggiungere quota 150 presenze, dopo Granit Xhaka. Ma la portata simbolica dell'evento non sarebbe bastata a convincere il Torino, preoccupato soprattutto per le condizioni fisiche del giocatore e per i tempi del suo pieno recupero.