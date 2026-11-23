Il ricorso presentato dal Lugano è stato accolto dalla Swiss Football League, che ha deciso di ridurre lo stop a due turni. Già scontata una giornata, la scorsa nella quale i "suoi" hanno battuto il Grasshopper, il 29enne non sarà a disposizione di Mattia Croci-Torti domenica a Lucerna mentre potrà tornare in campo il 2 dicembre, quando i bianconeri saranno impegnati a San Gallo negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.