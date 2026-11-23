Ridotta la squalifica di Ajeti
L'attaccante dovrà scontare due turni di stop invece che i tre inizialmente inflittigli
Il 29enne tornerà a disposizione di Croci-Torti per gli ottavi di Coppa Svizzera.
L'attaccante dovrà scontare due turni di stop invece che i tre inizialmente inflittigli
Il 29enne tornerà a disposizione di Croci-Torti per gli ottavi di Coppa Svizzera.
LUGANO - La permanenza in purgatorio sarà più breve del previsto per Albian Ajeti. Squalificato per tre giornate per il fallo commesso su Vandermersch a San Gallo, l’attaccante bianconero ha infatti avuto uno… sconto.
Il ricorso presentato dal Lugano è stato accolto dalla Swiss Football League, che ha deciso di ridurre lo stop a due turni. Già scontata una giornata, la scorsa nella quale i "suoi" hanno battuto il Grasshopper, il 29enne non sarà a disposizione di Mattia Croci-Torti domenica a Lucerna mentre potrà tornare in campo il 2 dicembre, quando i bianconeri saranno impegnati a San Gallo negli ottavi di finale di Coppa Svizzera.
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼: 𝗹𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗷𝗲𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 ⚽ L'attaccante bianconero, che ha già scontato la prima giornata contro il GCZ, salterà la trasferta di domenica 29 novembre a Lucerna. Poi tornerà a disposizione. Giovedì sarà regolarmente in campo in Conference League contro il Jablonec 💪 #noibianconeri #fclugano #lug— FC Lugano (@FCLugano1908) November 23, 2026