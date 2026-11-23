Già, perché una costante dei due match giocati è stata, per i sottocenerini, la scarsa produttività davanti alla gabbia avversaria. Conta la sfortuna, certo (vedi i legni di Kupari e Fazzini), ma non solo. Una squadra incerottata come il Lugano attuale è infatti destinata a soffrire l’avversario di turno, a sfidarlo ma anche a patirne la reazione; per questo essere il più efficace possibile in attacco è indispensabile nella rincorsa al successo. Contro l’Ajoie e ancor di più contro lo Zurigo i bianconeri non ci sono tuttavia riusciti, esponendosi così ai guizzi rivali.

Questo aspetto è sicuramente da migliorare. E anche in fretta, visto che la classifica piange. Per farlo, alla Cornèr Arena, d’ora in avanti potranno a ogni modo contare su una pedina in più: quel Lorenzo Canonica che proprio contro i giurassiani è tornato sul ghiaccio, disputando la sua nona partita stagionale. Nello scorso campionato il centro è stato uno dei più positivi tra i ticinesi, segnando 13 reti, distribuendo 7 assist e dando costantemente un contributo “pesante” quando chiamato in causa. Toccherà anche a lui suonare la carica per provare a dare la svolta a una stagione fin qui complicata.