LUGANO - Un episodio di vandalismo ha turbato la mattinata di lunedì della società Colombo Wealth SA a Lugano. Intorno alle 11, due giovani si sono introdotti nel piazzale privato dell'azienda e hanno preso di mira l'area verde della struttura, danneggiando le lampade e la vegetazione. Un'azione definita da Dario Colombo, direttore dell'azienda, «del tutto incomprensibile».