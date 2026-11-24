Distruggono lampade e aiuole, li inchioda un video
L'episodio è avvenuto negli spazi esterni della società Colombo. Il direttore: «Presentatevi spontaneamente alla polizia».
L'episodio è avvenuto negli spazi esterni della società Colombo. Il direttore: «Presentatevi spontaneamente alla polizia».
LUGANO - Un episodio di vandalismo ha turbato la mattinata di lunedì della società Colombo Wealth SA a Lugano. Intorno alle 11, due giovani si sono introdotti nel piazzale privato dell'azienda e hanno preso di mira l'area verde della struttura, danneggiando le lampade e la vegetazione. Un'azione definita da Dario Colombo, direttore dell'azienda, «del tutto incomprensibile».
L'impianto di videosorveglianza ha però filmato con chiarezza l'intera scena: i due, ignari delle telecamere, sono stati ripresi in ogni loro movimento fino a quando, alla vista di alcuni dipendenti, si sono dati alla fuga.
Oltre a condannare l'episodio, richiamando l'attenzione generale sul rispetto della proprietà altrui, Colombo ha voluto lanciare un chiaro messaggio ai due giovani, invitandoli a presentarsi spontaneamente alle forze dell'ordine.
Un gesto di responsabilità che, precisa il direttore, «verrebbe valutato in modo favorevole nel definire le future iniziative legali da intraprendere nei loro confronti».