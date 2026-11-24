«Sono due gli aspetti principali che emergono dal nostro Barometro», ci spiega Fabio Casadei, responsabile del team Previdenza & Investimenti presso Raiffeisen Svizzera Sede della Svizzera italiana. «Il primo fattore è la riduzione del grado di occupazione, che ancora oggi riguarda più spesso le donne. Dal Barometro emerge che il 51% delle donne diminuisce il proprio grado di occupazione alla nascita di un figlio».

L'interruzione dell'attività lavorativa

Una scelta che si ripercuote sulla previdenza. «Sul primo pilastro, l'AVS, sul secondo pilastro, la cassa pensioni, e inevitabilmente anche sui risparmi personali e sul terzo pilastro. Le rendite e i risparmi si riducono e, alla fine della carriera, le prestazioni previdenziali possono risultare mediamente inferiori del 30%».