Fai un figlio e perdi il 30% della pensione? Ecco cosa sapere
In Svizzera le donne ricevono pensioni molto più basse rispetto agli uomini. Un esperto ci spiega perché e cosa fare per evitare brutte sorprese.
In Svizzera le donne ricevono pensioni molto più basse rispetto agli uomini. Un esperto ci spiega perché e cosa fare per evitare brutte sorprese.
LUGANO - Lavorare a tempo parziale, avere figli o dedicarsi alla famiglia sono scelte che, per molte donne, possono presentare un conto salato al momento della pensione. I dati dell'ultimo Barometro della previdenza Raiffeisen 2026 tracciano infatti un quadro delicato: in Svizzera, una volta terminata l'attività lavorativa, le donne percepiscono in media il 30% in meno rispetto agli uomini.
Il 30% in meno durante la pensione
Tra le cause di questo divario figurano le interruzioni dell'attività lavorativa dopo la nascita di un figlio, le lacune nella copertura previdenziale e una maggiore prudenza negli investimenti.
«Sono due gli aspetti principali che emergono dal nostro Barometro», ci spiega Fabio Casadei, responsabile del team Previdenza & Investimenti presso Raiffeisen Svizzera Sede della Svizzera italiana. «Il primo fattore è la riduzione del grado di occupazione, che ancora oggi riguarda più spesso le donne. Dal Barometro emerge che il 51% delle donne diminuisce il proprio grado di occupazione alla nascita di un figlio».
L'interruzione dell'attività lavorativa
Una scelta che si ripercuote sulla previdenza. «Sul primo pilastro, l'AVS, sul secondo pilastro, la cassa pensioni, e inevitabilmente anche sui risparmi personali e sul terzo pilastro. Le rendite e i risparmi si riducono e, alla fine della carriera, le prestazioni previdenziali possono risultare mediamente inferiori del 30%».
Il secondo fattore è l'interruzione dell'attività lavorativa. «Ancora oggi diverse donne smettono di lavorare dopo la nascita di un figlio, magari per occuparsi della famiglia per diversi anni. Questo comporta inevitabilmente delle lacune previdenziali».
Alcuni consigli dell'esperto
Ma come si possono limitare queste conseguenze? Con l'esperto di Raiffeisen-Svizzera affrontiamo anche il tema degli strumenti a disposizione e del momento giusto per intervenire. «Il primo consiglio è mantenere, per quanto possibile e il più a lungo possibile, un grado di occupazione elevato, naturalmente compatibilmente con le esigenze familiari».
Ed è proprio qui che si può intervenire: distribuendo la riduzione del grado di occupazione tra i due partner, anziché farla ricadere interamente su uno solo. In questo modo, spiega Casadei, «le conseguenze previdenziali possono essere meno importanti».
Quando si torna a lavorare
Un altro momento decisivo è il rientro nel mondo del lavoro. «Durante gli anni di attività a tempo parziale, probabilmente non si sarà riusciti a contribuire al massimo al terzo pilastro, perché il salario ridotto lascia meno margine per il risparmio».
Quando si torna a lavorare con un grado di occupazione più elevato, però, è possibile recuperare, nei dieci anni successivi, i versamenti non effettuati in precedenza nel terzo pilastro. «In questo modo si può cercare di colmare almeno una parte delle lacune».
Recuperare i contributi mancanti
Anche nella cassa pensioni si possono effettuare riscatti per recuperare i contributi mancanti. «Naturalmente dipende dalle disponibilità finanziarie: chi dispone di mezzi importanti può intervenire più rapidamente, mentre gli altri possono cercare di recuperare gradualmente nel tempo».
L'obiettivo? «Avvicinarsi alla situazione previdenziale che si sarebbe avuta senza l'interruzione o la riduzione dell'attività lavorativa. Ma anche recuperare soltanto una parte è utile».
«Il mio consiglio? Investire regolarmente»
C'è poi la gestione dei risparmi, un altro aspetto da non trascurare. «Il mio consiglio è adottare un approccio simile a quello delle casse pensioni: investire regolarmente, non lasciare tutto il denaro sul conto e mantenere una strategia di lungo periodo».
Una scelta che può aiutare a «costruire nel tempo un patrimonio che aiuti a compensare, almeno in parte, la diminuzione delle rendite previdenziali».
Cos'è il Barometro della previdenza Raiffeisen 2026?
Si tratta di uno studio demoscopico che viene realizzato da Raiffeisen da ormai nove anni in tutte le regioni svizzere, intervistando circa mille persone per capire il loro grado di fiducia, le conoscenze e l'impegno nella pianificazione della previdenza in vista del pensionamento.