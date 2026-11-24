Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a rimuovere l'olio fuoriuscito dai mezzi accidentati.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e gli assistenti di polizia delle Tre Valli per la gestione del traffico, mentre il soccorso stradale si è occupato del recupero dei due veicoli.