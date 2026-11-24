Due auto investono un cervo sulla cantonale
L'incidente ha richiesto l'intervento di pompieri, polizia e soccorso stradale per la messa in sicurezza della zona.
L'incidente ha richiesto l'intervento di pompieri, polizia e soccorso stradale per la messa in sicurezza della zona.
BIASCA - Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale questa sera, attorno alle 18.00, sulla strada cantonale in zona Legiuna, a Biasca.
I due mezzi, che circolavano in direzioni opposte, hanno investito un cervo che stava attraversando la carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a rimuovere l'olio fuoriuscito dai mezzi accidentati.
Sul luogo dell'incidente è giunta anche la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e gli assistenti di polizia delle Tre Valli per la gestione del traffico, mentre il soccorso stradale si è occupato del recupero dei due veicoli.
Non sono al momento disponibili informazioni sulle condizioni degli occupanti dei veicoli e sulla sorte dell'animale.