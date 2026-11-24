Traffico sull'A2, ecco i numeri che fanno discutere
I dati dell'ATA confermano che il rafforzamento di treni e autobus è più efficace dell'ampliamento autostradale per decongestionare l'A2.
BELLINZONA - Il potenziamento dei trasporti pubblici è la strada da seguire per ridurre la congestione sull'autostrada A2 tra Chiasso e Lugano. Non l'ampliamento della capacità autostradale previsto dal progetto PoLuMe. Ne è convinta l'Associazione traffico e ambiente (ATA), sezione Ticino, che ha pubblicato un nuovo studio sull'evoluzione della mobilità nel Cantone. I dati raccolti, secondo l'associazione, dimostrano che il rafforzamento dell'offerta ferroviaria e degli autobus ha già contribuito a contenere il traffico stradale, nonostante l'aumento dei frontalieri.
Lo studio, contenuto nel ventiduesimo Quaderno ATA, è stato realizzato da Matteo Mombelli, fisico del Politecnico federale di Zurigo e membro del comitato di ATA Ticino. L'analisi mette a confronto l'evoluzione del trasporto pubblico e di quello individuale motorizzato negli ultimi anni, evidenziando una crescita significativa dell'utenza di treni e autobus.
Passeggeri TILO più che raddoppiati in sei anni
Il dato più significativo riguarda la rete ferroviaria regionale: tra il 2019 e il 2025, il numero di passeggeri sulle linee TILO è aumentato del 111%. Una crescita che, secondo l'ATA, conferma l'efficacia degli investimenti nel trasporto pubblico.
Anche gli autobus hanno registrato un incremento importante dell'utenza nello stesso periodo: +28,5% nei giorni feriali, +50,9% il sabato e addirittura +79,5% la domenica. Per l'associazione, questi numeri indicano che il passaggio dall'auto privata ai mezzi pubblici non riguarda soltanto gli spostamenti tra casa e lavoro, ma interessa sempre più anche la mobilità del tempo libero.
Parallelamente, sulle autostrade ticinesi è stata osservata una diminuzione dei transiti nelle ore di punta, senza che si verificasse un corrispondente aumento del traffico sulle strade cantonali. Un'evoluzione che l'ATA collega alla maggiore attrattiva dell'offerta di trasporto pubblico.
Nel Mendrisiotto cresce l'uso del treno
Particolarmente significativa è anche l'evoluzione registrata nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio. Tra il 2018 e il 2024, il numero di utenti nelle stazioni ferroviarie della regione è aumentato del 40,6%. Nello stesso periodo sono cresciute anche le vendite di biglietti e abbonamenti.
Un ruolo importante è stato svolto dai collegamenti transfrontalieri. Tra il 2019 e il 2024, i passeggeri in entrata attraverso Stabio sono aumentati del 75%. Un risultato che, secondo l'associazione, conferma il successo della linea Mendrisio-Varese, un collegamento che l'ATA aveva sostenuto con forza.
Il potenziamento della rete ferroviaria avrebbe inoltre permesso di assorbire una parte consistente dell'aumento dei lavoratori frontalieri. Tra il 2019 e il 2024, il loro numero è cresciuto di circa 10'000 unità. Eppure, sottolinea l'associazione, il numero complessivo dei passaggi in entrata e in uscita dalle dogane del Mendrisiotto e del Basso Ceresio è rimasto sostanzialmente stabile.
Per l'ATA, si tratta di un segnale importante: senza lo sviluppo dell'offerta TILO, la crescita dei frontalieri avrebbe potuto mettere ulteriormente sotto pressione una rete stradale già congestionata.
«Il PoLuMe non è la soluzione»
È proprio sulla base di questi risultati che l'associazione ribadisce la propria contrarietà al progetto PoLuMe, che prevede un aumento della capacità autostradale nel Luganese e nel Mendrisiotto.
Secondo l'ATA, ampliare l'autostrada rischierebbe di compromettere i progressi ottenuti negli ultimi anni. L'associazione richiama infatti il principio secondo cui una maggiore capacità stradale finisce per generare nuovo traffico, con il rischio di riportare verso l'automobile una parte degli utenti che hanno scelto il treno o l'autobus.
Il miglioramento della mobilità, sostiene l'associazione, deve quindi passare attraverso un ulteriore rafforzamento del trasporto pubblico, anziché attraverso nuove infrastrutture autostradali.
Questo non significa che i problemi siano risolti. L'ATA riconosce infatti che la viabilità lungo l'A2 tra Chiasso e Lugano resta difficoltosa, soprattutto nelle ore di punta. Ma ritiene che la crescita dell'utenza ferroviaria abbia già contribuito ad alleggerire la pressione sulla rete stradale.
Nella premessa allo studio, il presidente di ATA Ticino Bruno Storni invita quindi a proseguire sulla strada intrapresa, rafforzando ulteriormente il trasporto pubblico per accelerare la riduzione del traffico individuale motorizzato. La conclusione dell'associazione è netta: «Ci si muove meglio in treno che in auto».