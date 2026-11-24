BELLINZONA - Il potenziamento dei trasporti pubblici è la strada da seguire per ridurre la congestione sull'autostrada A2 tra Chiasso e Lugano. Non l'ampliamento della capacità autostradale previsto dal progetto PoLuMe. Ne è convinta l'Associazione traffico e ambiente (ATA), sezione Ticino, che ha pubblicato un nuovo studio sull'evoluzione della mobilità nel Cantone. I dati raccolti, secondo l'associazione, dimostrano che il rafforzamento dell'offerta ferroviaria e degli autobus ha già contribuito a contenere il traffico stradale, nonostante l'aumento dei frontalieri.