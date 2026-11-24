Nel Villaggio troveranno posto anche l'albero di Natale, una giostra e la casetta di Babbo Natale. Il calendario comprenderà spettacoli, musica dal vivo, DJ set e animazioni per i più piccoli. Alla preparazione e alla costruzione dell'allestimento hanno partecipato organizzatori, aziende, artigiani, collaboratori, partner, sponsor e associazioni cittadine.