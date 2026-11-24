Il Villaggio di Natale apre giovedì in piazza del Sole
Nuove attrazioni, area gastronomica ampliata e spettacoli animeranno il centro cittadino per oltre quaranta giorni di festa.
Nuove attrazioni, area gastronomica ampliata e spettacoli animeranno il centro cittadino per oltre quaranta giorni di festa.
BELLINZONA - Quarantadue giorni di appuntamenti, una pista di ghiaccio più grande, un nuovo chalet e un'area dedicata alla gastronomia. Il Villaggio di Natale aprirà giovedì 26 novembre alle 16 in piazza del Sole a Bellinzona e accompagnerà bellinzonesi e visitatori fino al 6 gennaio 2027.
L'inaugurazione ufficiale con le autorità è prevista tra le 18.30 e le 19. Alle 21 saliranno invece sul palco i Troglos, seguiti dal DJ set di ATJ.
Il cuore del Villaggio Raiffeisen sarà il nuovo Chalet, una struttura in legno di circa 500 metri quadrati inserita in un allestimento rinnovato che comprende due chalet e una terrazza affacciata sulla piazza. Al suo interno troverà spazio lo Chalet Bistrot.
Tra le principali attrazioni figura la nuova pista di ghiaccio Ennio Ferrari SA: avrà una superficie di 500 metri quadrati, ghiaccio naturale e ingresso gratuito. Accanto sarà installato il nuovo WAMBO Slide, con discese sui ciambelloni per bambini e adulti.
La Food Area esterna riunirà otto ristoratori bellinzonesi con diverse specialità. La rassegna Star Gourmet proporrà inoltre quattro serate con chef rinomati, mentre un Wine Bar realizzato con Ghidossi Wine Group sarà dedicato ai vini del territorio.
Confermato anche il Fondue Chalet Blenio-Leventina, realizzato in collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo. Lo spazio sarà dedicato ai sapori delle montagne e alla promozione delle destinazioni invernali di Airolo, Carì, Nara e Campo Blenio.
Nel Villaggio troveranno posto anche l'albero di Natale, una giostra e la casetta di Babbo Natale. Il calendario comprenderà spettacoli, musica dal vivo, DJ set e animazioni per i più piccoli. Alla preparazione e alla costruzione dell'allestimento hanno partecipato organizzatori, aziende, artigiani, collaboratori, partner, sponsor e associazioni cittadine.
La festa proseguirà venerdì 27 novembre con un Après-Ski dalle 18, accompagnato dalla musica di Nik Evans, e alle 21 con il DJ set di Rudeejay. Il programma completo è disponibile sul sito www.villaggiodinatale.ch.