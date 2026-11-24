Epilessia, il premio della Lega svizzera va anche a Lugano
Premiato il dottor Payam Tabaee Damavandi, che indaga i meccanismi dello sviluppo in età avanzata
LUGANO - Per la prima volta una parte del Premio per la promozione della ricerca della Lega Svizzera contro l'Epilessia arriva in Ticino. Il riconoscimento, dotato di 25mila franchi, nel 2026 è diviso tra due progetti: metà va all'Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, metà a Lugano, dove la ricerca si concentra sull'epilessia nelle persone anziane.
A riceverlo è il dottor Payam Tabaee Damavandi, che indaga i meccanismi dello sviluppo dell'epilessia in età avanzata. Da tempo si sospetta che alcune alterazioni della sostanza bianca profonda del cervello (subcortical white matter hyperintensities), visibili alla risonanza magnetica, abbiano un ruolo nell'insorgenza della malattia. Il gruppo confronterà pazienti della stessa età e dello stesso sesso che presentano tali alterazioni: alcuni hanno già avuto una crisi senza causa apparente, altri mai. I risultati potrebbero chiarire se in questi casi sia opportuno iniziare un trattamento già dopo la prima crisi.
L'altra metà finanzia "Tuning the Sleeping Brain", progetto di Elena Schmid dell'Ospedale pediatrico universitario di Zurigo dedicato ai bambini con forme gravi di epilessia e disturbi dello sviluppo, che durante il sonno presentano quasi sempre scariche epilettiche rilevabili all'EEG anche in assenza di crisi. Studi precedenti indicano un possibile legame tra questa attività nel sonno profondo e lo sviluppo cognitivo: suoni o sequenze sonore specifiche potrebbero aiutare a comprenderlo e, in prospettiva, portare a un trattamento acustico mirato.
Premiata anche la tesi del dottor Vasileios Dimakopoulos, dottorando all'Università di Zurigo, sulle oscillazioni ad alta frequenza (HFO), promettenti biomarcatori per individuare le aree cerebrali all'origine delle crisi. Il lavoro, basato su dati di otto centri specializzati, potrebbe rendere più precisa la chirurgia dell'epilessia, permettendo di asportare in modo più mirato il tessuto responsabile delle crisi.
La consegna ufficiale avverrà l'11 dicembre a Ginevra, durante il secondo SERENE Symposium dello Swiss Epilepsy Research Network.
È intanto aperto il bando 2027 del premio, come quello del Premio Alfred Hauptmann (20mila euro), assegnato con le società tedesca e austriaca di epilettologia alle migliori pubblicazioni dell'area di lingua tedesca. Scadenza per entrambi: 31 dicembre 2026.