A riceverlo è il dottor Payam Tabaee Damavandi, che indaga i meccanismi dello sviluppo dell'epilessia in età avanzata. Da tempo si sospetta che alcune alterazioni della sostanza bianca profonda del cervello (subcortical white matter hyperintensities), visibili alla risonanza magnetica, abbiano un ruolo nell'insorgenza della malattia. Il gruppo confronterà pazienti della stessa età e dello stesso sesso che presentano tali alterazioni: alcuni hanno già avuto una crisi senza causa apparente, altri mai. I risultati potrebbero chiarire se in questi casi sia opportuno iniziare un trattamento già dopo la prima crisi.