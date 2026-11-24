Nando Snozzi, a Castel Grande una mostra per ricordare l'artista bellinzonese
La mostra offre un confronto tra la produzione recente e le opere storiche di Nando Snozzi, sottolineando il dialogo tra passato e presente.
BELLINZONA - Un'opera monumentale lunga oltre 22 metri e una selezione di circa ottanta disegni realizzati negli ultimi tre anni. Dal 28 novembre al 14 febbraio del prossimo anno, la Sala dell'Arsenale di Castel Grande ospita «Ultima ipotesi senza cornice», una mostra dedicata a Nando Snozzi, l'artista bellinzonese scomparso lo scorso agosto.
L'esposizione mette in dialogo due momenti distanti oltre vent'anni del suo percorso creativo, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire il lavoro di una figura che ha segnato la vita artistica e culturale della regione.
Un'opera di 22 metri e ottanta disegni recenti
Al centro dell'allestimento si trova un'imponente opera su carta, lunga 22,5 metri e alta 2,30, realizzata tra il 1999 e il 2000. Una composizione che racchiude i primi venticinque anni di attività artistica di Snozzi e che, allo stesso tempo, anticipa temi e sviluppi della sua ricerca successiva.
Di fronte a questo lavoro monumentale trovano spazio circa ottanta disegni degli ultimi tre anni. Il confronto tra le opere permette di osservare continuità, trasformazioni e richiami tra creazioni nate a distanza di oltre due decenni. Ne emerge il ritratto di una ricerca artistica in costante evoluzione, nella quale passato e presente continuano a dialogare.
Un legame profondo con Bellinzona
La scelta di Castel Grande assume un significato particolare. Bellinzona è infatti la città natale di Snozzi, ma anche il luogo in cui l'artista ha sviluppato una parte importante della propria attività, non soltanto come pittore e performer, ma anche come promotore culturale.
Negli anni Ottanta, con la Galleria Attila, e successivamente con i Sotterranei dell'arte, ospitati nell'Antico Convento delle Agostiniane dal 1995 al 2005, Snozzi ha contribuito a creare spazi di incontro e confronto per numerosi artisti. Un'attività proseguita anche attraverso il suo atelier, che tra il 1990 e il 2024 ha accolto iniziative ed esposizioni.
La mostra rappresenta così anche un'occasione per ricordare il ruolo svolto dall'artista nella scena culturale bellinzonese, a pochi mesi dalla sua scomparsa.
Un secondo allestimento ad Arbedo
In contemporanea all'esposizione di Castel Grande sarà possibile visitare anche l'Atelier Attila di Arbedo, dove è stato preparato un ulteriore allestimento dedicato all'artista.
Ad accompagnare la mostra ci sarà inoltre una pubblicazione, proposta al prezzo di 30 franchi, che raccoglie testi scritti dallo stesso Snozzi e contributi di diversi autori.
L'inaugurazione a Castel Grande è prevista per sabato 28 novembre, nel corso della mattinata, mentre l'apertura al pubblico avverrà nel primo pomeriggio. Informazioni sui biglietti e sulle riduzioni sono disponibili sul sito fortezzabellinzona.ch, dove è possibile acquistare i ticket online.
Una vita dedicata all'arte
Nato a Bellinzona il 16 novembre 1951, Nando Snozzi si forma inizialmente all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, dove studia dal 1973 al 1977, conseguendo la licenza con una tesi dedicata all'Art brut. Prosegue poi la formazione all'Università di Parigi VIII, alla Facoltà di arti plastiche, dove nel 1980 ottiene la licenza con una tesi su Pasolini.
Dal 1977 partecipa a numerose esposizioni personali e collettive in Svizzera e all'estero. Nel 1989 e nel 1991 riceve la Borsa federale d'arte. Alla produzione pittorica e grafica affianca un'intensa attività performativa, con azioni sceniche e partecipazioni a spettacoli teatrali.
Dal 1981 propone corsi di pittura e disegno all'Atelier Attila di Arbedo, diventato negli anni un punto di riferimento per la formazione e l'incontro tra artisti e allievi. Insegna inoltre alla SUPSI e alla scuola Dimitri.
Tra il 2000 e il 2002 collabora con la Banca del Gottardo come consulente per le nuove acquisizioni e co-curatore della collezione d'arte dell'istituto.