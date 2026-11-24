Un'opera di 22 metri e ottanta disegni recenti

Al centro dell'allestimento si trova un'imponente opera su carta, lunga 22,5 metri e alta 2,30, realizzata tra il 1999 e il 2000. Una composizione che racchiude i primi venticinque anni di attività artistica di Snozzi e che, allo stesso tempo, anticipa temi e sviluppi della sua ricerca successiva.

Di fronte a questo lavoro monumentale trovano spazio circa ottanta disegni degli ultimi tre anni. Il confronto tra le opere permette di osservare continuità, trasformazioni e richiami tra creazioni nate a distanza di oltre due decenni. Ne emerge il ritratto di una ricerca artistica in costante evoluzione, nella quale passato e presente continuano a dialogare.