Sta arrivando l'inverno, rallenta e...
Consigli pratici e regole per affrontare le strade invernali in sicurezza.
BELLINZONA - Con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo delle prime nevicate, le condizioni della circolazione stradale possono cambiare rapidamente. Il progetto di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni “Strade sicure” e la Polizia cantonale richiamano l'attenzione dei conducenti sull'importanza di adeguare la guida alle condizioni della strada e di dotare il proprio veicolo di un equipaggiamento idoneo alla stagione invernale. Prudenza, velocità adeguata e pneumatici in buono stato sono elementi fondamentali per circolare in sicurezza.
Durante la stagione fredda, neve, ghiaccio e temperature rigide possono infatti compromettere l'aderenza dei veicoli e aumentare gli spazi di frenata. Anche lungo percorsi abituali, in particolare nei tratti in ombra, sui ponti e nelle ore più fredde della giornata, le condizioni del fondo stradale possono risultare insidiose. È quindi importante moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e adottare una guida prudente, evitando manovre brusche.
Un equipaggiamento adeguato contribuisce in modo determinante alla sicurezza. Gli pneumatici invernali, grazie alle caratteristiche della mescola e del battistrada, offrono una migliore aderenza alle basse temperature, in particolare su strade innevate. A titolo di esempio, su una carreggiata innevata, a una velocità di 40 km/h, lo spazio di frenata può passare da circa 29 metri con pneumatici invernali a 61 metri con pneumatici estivi. In Svizzera non esiste un obbligo generale di montare pneumatici invernali. Ogni conducente è tuttavia tenuto a mantenere il controllo del proprio veicolo e ad adeguare la guida alle condizioni della strada. Chi, a causa di un equipaggiamento inadeguato, provoca intralci alla circolazione o incidenti può incorrere in sanzioni.
Consigli per una guida sicura durante l'inverno:
- Adeguare la velocità: moderare l'andatura in funzione delle condizioni meteorologiche e del fondo stradale, prestando particolare attenzione ai tratti potenzialmente ghiacciati.
- Aumentare la distanza di sicurezza: sulle strade innevate mantenere una distanza dal veicolo che precede almeno tre volte superiore rispetto a quella abituale su fondo asciutto, aumentandola ulteriormente quando le condizioni lo richiedono.
- Adottare una guida fluida: evitare frenate, accelerazioni e sterzate brusche, privilegiando manovre graduali per ridurre il rischio di perdere aderenza.
- Verificare gli pneumatici: utilizzare quattro pneumatici invernali in buono stato, preferibilmente prima che le temperature scendano stabilmente sotto i 7 °C. Per gli pneumatici invernali è raccomandata una profondità del battistrada di almeno 4 mm, a fronte di un minimo legale di 1,6 mm.
- Garantire una buona visibilità: prima di partire, liberare completamente parabrezza, finestrini, specchietti, fari e targa da neve e ghiaccio. Verificare inoltre il corretto funzionamento dei tergicristalli e utilizzare un liquido lavavetri adatto alle basse temperature.
- Pianificare gli spostamenti: consultare le previsioni meteorologiche e le informazioni sul traffico, prevedendo tempi di percorrenza adeguati e valutando le condizioni lungo il tragitto.
Si ricorda infine che le disposizioni relative all'equipaggiamento invernale possono variare da Paese a Paese. Chi intende recarsi all'estero è pertanto invitato a verificare preventivamente le prescrizioni in vigore lungo il percorso e nella località di destinazione.
Per ulteriori informazioni e materiali informativi: www.stradesicure.ch.