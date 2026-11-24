BELLINZONA - Con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo delle prime nevicate, le condizioni della circolazione stradale possono cambiare rapidamente. Il progetto di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni “Strade sicure” e la Polizia cantonale richiamano l'attenzione dei conducenti sull'importanza di adeguare la guida alle condizioni della strada e di dotare il proprio veicolo di un equipaggiamento idoneo alla stagione invernale. Prudenza, velocità adeguata e pneumatici in buono stato sono elementi fondamentali per circolare in sicurezza.