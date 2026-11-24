Il PVL Ticino presenta il suo programma
Punta su innovazione, sostegno alle famiglie e sviluppo sostenibile per rilanciare il territorio.
Punta su innovazione, sostegno alle famiglie e sviluppo sostenibile per rilanciare il territorio.
BELLINZONA - Contrastare l'invecchiamento della popolazione, rafforzare il potere d'acquisto e accelerare la transizione energetica. Sono le tre priorità attorno alle quali il Partito Verde Liberale (PVL) Ticino ha costruito il proprio programma di legislatura. Un documento che propone una serie di interventi per affrontare quelle che il partito considera le principali sfide strutturali del Cantone, dalla difficoltà di attirare giovani e talenti all'aumento dei costi della vita, fino alle conseguenze del cambiamento climatico.
Il programma nasce da una lettura della situazione politica e finanziaria ticinese. Secondo il PVL, «il Cantone sta attraversando un momento di rottura», nel quale gli equilibri politici consolidatisi a partire dal 2011, anno del raddoppio della rappresentanza della Lega in Consiglio di Stato, «si stanno sgretolando». A questo si aggiungono una situazione finanziaria difficile e una crisi di fiducia nelle istituzioni.
Il partito punta il dito contro la maggioranza conservatrice che domina la politica cantonale, accusandola di non aver saputo rispondere adeguatamente alle trasformazioni in corso. La proposta dei Verdi Liberali è quella di cambiare approccio, privilegiando una politica liberal-progressista e pragmatica, con l'obiettivo dichiarato di restituire fiducia nel futuro alla popolazione, in particolare alle nuove generazioni.
Attirare giovani e imprese innovative
La prima grande sfida individuata dal PVL è quella demografica. Il rapido invecchiamento della popolazione ticinese, osserva il partito, comporta una progressiva riduzione delle persone in età lavorativa e un aumento della popolazione anziana. Una tendenza che rende sempre più difficile finanziare il sistema sociale e quello sanitario.
Per invertire questa dinamica, i Verdi Liberali propongono innanzitutto di favorire la nascita e l'insediamento di aziende innovative, capaci di offrire posti di lavoro qualificati e ben retribuiti. Secondo il partito, la disponibilità di impieghi interessanti rappresenta uno degli strumenti più efficaci per attirare e trattenere i giovani sul territorio cantonale.
Un secondo intervento riguarda la conciliabilità tra famiglia e carriera professionale. Il PVL vuole rendere il Ticino un Cantone maggiormente favorevole alle famiglie, partendo dal principio che la scelta di avere figli non dovrebbe entrare in conflitto con le ambizioni lavorative.
A queste misure si affianca la proposta di sviluppare una politica attiva di domiciliazione, finalizzata ad attirare nuovi residenti, in particolare giovani e persone qualificate. L'obiettivo è rafforzare la popolazione attiva e contrastare gli effetti dell'invecchiamento.
Alloggi, sanità e prestazioni sociali
Il secondo pilastro del programma riguarda l'indebolimento del potere d'acquisto. Il PVL individua nella stagnazione dei salari, accompagnata dall'aumento del costo della vita, una delle principali fonti di preoccupazione per le famiglie ticinesi. Una situazione che, secondo il partito, alimenta paura e frustrazione e rischia di compromettere la stabilità e la pace sociale.
Tra le misure proposte figura una politica abitativa che favorisca la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili. I Verdi Liberali chiedono in particolare di promuovere abitazioni di pubblica utilità, tenendo conto anche delle trasformazioni della società e delle nuove esigenze abitative.
Un altro punto centrale è il contenimento dei costi sanitari. Il partito ritiene necessario intervenire sulla spesa sanitaria per ridurre, di conseguenza, la pressione esercitata dai premi di cassa malati sui bilanci delle economie domestiche. L'obiettivo è limitare uno dei fattori che maggiormente erodono il reddito disponibile della popolazione.
Il programma prevede inoltre una migliore calibrazione delle prestazioni sociali. Secondo il PVL, il sistema deve garantire il sostegno necessario a chi ne ha bisogno, evitando però di introdurre meccanismi che possano disincentivare l'attività lavorativa.
Più energia rinnovabile e meno traffico
La terza priorità è la transizione energetica, che i Verdi Liberali considerano non soltanto una necessità ambientale, ma anche un'opportunità per il Cantone.
Il partito sottolinea come il cambiamento climatico globale comporti costi di adattamento nell'ordine dei miliardi e rischi sistemici crescenti per la società e l'economia. Conseguenze che, secondo il PVL, riguardano anche il Ticino e richiedono interventi concreti.
La prima proposta consiste nell'aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e nel potenziare le capacità di stoccaggio. L'obiettivo è sfruttare maggiormente il potenziale energetico del sole e dell'acqua presenti sul territorio cantonale.
Parallelamente, i Verdi Liberali intendono promuovere l'efficienza energetica, partendo dal principio che ridurre i consumi permette di contenere sia i costi sia il fabbisogno complessivo di energia.
Il programma punta inoltre sull'elettrificazione dei trasporti e degli impianti di riscaldamento. In questo ambito, secondo il PVL, gli enti pubblici dovrebbero assumere un ruolo guida, avviando per primi la sostituzione delle tecnologie basate sui combustibili fossili.
Un ultimo capitolo riguarda la mobilità sostenibile. Il partito propone interventi per ridurre il traffico e la congestione stradale, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità delle città e rendere più efficienti gli spostamenti.
Le tre priorità costituiscono, nella visione del PVL, una risposta alle difficoltà strutturali del Ticino. Il partito sostiene che gli strumenti per affrontarle siano già disponibili e che occorra soprattutto la volontà politica di metterli in pratica, superando quella che definisce una resistenza al cambiamento da parte dell'attuale maggioranza cantonale.