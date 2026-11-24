BELLINZONA - Contrastare l'invecchiamento della popolazione, rafforzare il potere d'acquisto e accelerare la transizione energetica. Sono le tre priorità attorno alle quali il Partito Verde Liberale (PVL) Ticino ha costruito il proprio programma di legislatura. Un documento che propone una serie di interventi per affrontare quelle che il partito considera le principali sfide strutturali del Cantone, dalla difficoltà di attirare giovani e talenti all'aumento dei costi della vita, fino alle conseguenze del cambiamento climatico.